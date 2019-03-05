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Самолет китайской авиакомпании совершил вынужденную посадку на Чукотке

05 Марта 2019, 11:12 | Дальний Восток

Версия о пожаре на борту Air China не подтвердилась

Самолет китайской авиакомпании Air China, выполнявший рейс Пекин - Лос-Анджелес, совершил вынужденную посадку в аэропорту Анадыря после срабатывания сигнализации о пожаре в багажном отсеке. На борту находилось 188 пассажиров. После вынужденной посадки эвакуация пассажиров производилась по надувным трапам.

Пожар на борту лайнера не подтвердился, отмечают власти Чукотского АО.

Все пассажиры были размещены в здании аэропорта, в зоне международных перелетов и VIP-зале. Для них организовано питание и питье. На месте находятся медики, но за медицинской помощью пассажиры не обращались, никто не пострадал.

По договоренности Росавиации с Air China, резервный самолет должен прибыть в аэропорт Анадыря в 17:00 по местному времени (08:00 мск).

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: авиакомпания  ЧП  власти  Чукотка  пожар  air china 



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