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Самолет китайской авиакомпании совершил вынужденную посадку на Чукотке
Версия о пожаре на борту Air China не подтвердилась
Самолет китайской авиакомпании Air China, выполнявший рейс Пекин - Лос-Анджелес, совершил вынужденную посадку в аэропорту Анадыря после срабатывания сигнализации о пожаре в багажном отсеке. На борту находилось 188 пассажиров. После вынужденной посадки эвакуация пассажиров производилась по надувным трапам.
Пожар на борту лайнера не подтвердился, отмечают власти Чукотского АО.
Все пассажиры были размещены в здании аэропорта, в зоне международных перелетов и VIP-зале. Для них организовано питание и питье. На месте находятся медики, но за медицинской помощью пассажиры не обращались, никто не пострадал.
По договоренности Росавиации с Air China, резервный самолет должен прибыть в аэропорт Анадыря в 17:00 по местному времени (08:00 мск).
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