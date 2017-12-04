"Черные лесорубы" продолжают опустошать приморскую тайгу

Остановить их очень сложно - людям в умирающих деревнях края нужно как-то жить, а многочисленные нерадивые чиновники и контролеры вряд ли откажутся от сотен миллионов долларов дохода

Огромные лесные пространства Сибири и Дальнего уже превратились в пустыню. В целом по Дальнему Востоку нелегальная продажа леса приносит 450 млн долл. прибыли в год, причем две трети этой суммы достаются иностранным операторам, в основном китайского и южнокорейского происхождения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Шокирующие данные и фотографии приводит в ФБ блогер Андрей Зубец, пишут «Новые Известия». Но для начала один из комментариев к его посту:

«Несколько лет назад разговаривала с одним вертолетчиком, говорил, что есть территории в Сибири, над которыми можно полдня лететь - и одни пеньки на месте бывшей тайги, всё в Китай».

Россия отдала в аренду Китаю 1 млн. гектаров леса под вырубку – это шокирующее известие пришло уже давно и отчего-то не вызвало ни малейшего резонанса. Представитель КНР сообщил, что китайская экономика остро нуждается в лесных ресурсах, поэтому рассматривает Россию с ее огромными запасами древесины как главного стратегического партнера. В Рослесхозе рассказали, что пилотный проект предусматривает «организацию на условиях лесного законодательства РФ предприятия с участием китайского капитала, которое будет осуществлять на территории лесного фонда ведение лесного хозяйства, заготовку леса и переработку, включая целлюлозное производство». Экспериментальной площадкой станет один из регионов Сибири. Для выявления наиболее выгодной области Рослесхоз выразил готовность предоставить китайской стороне «любую информацию о запасах древесины в России и способах ее освоения».

Истинную цену этой сделки знают, вероятно, лишь те, кто заключал её, кто вместо того, чтобы развивать собственную деревообрабатывающую промышленность, приглашает для этих целей соседа. А, вот, чего будет стоить их выгода нам?

Статистика из статьи М.С.Пальникова «Китайское присутствие в России: промежуточные итоги»:

«В Приморье, например, ежегодно нелегально вырубается до 1,5 млн кубометров древесины, что приносит теневым структурам не менее 150 млн долл. прибыли – почти половину годового бюджета края. Знаменитая Байкало-Амурская магистраль сегодня - это десятки лезозаготовительных предприятий, арендаторов приамурских лесосек. По данным Природоохранной прокуратуры, под рубки в Амурской области отдано более половины государственного лесного фонда.

По оценкам Всемирного фонда защиты природы (по состоянию на февраль 2002 года), такие масштабы вырубки угрожают полным исчезновением лесов в самое ближайшее время!

В целом по Дальнему Востоку нелегальная продажа леса приносит 450 млн долл. прибыли в год, причем две трети этой суммы достаются иностранным операторам, в основном китайского и южнокорейского происхождения.

Самым варварским способом истребляется животный мир. В сводках пограничного управления ФСБ по ДВО сообщалось как о достаточно обыденных фактах, что при задержании у одних китайских курьеров были обнаружены лапы 210 убитых медведей, у других – 250 кг губ убитых лосей, у третьих – 2500 шкурок соболя и т.д.

Серьезный ущерб нанесен в последние годы лесам Иркутской области. Приобретая разрешение якобы на санитарную рубку, лесозаготовители (как правило, нанимаемые китайцами местные жители) в дальнейшем действуют по собственному усмотрению, вырубая первосортный пиловочник и беря при этом только нижнюю, наиболее ценную часть ствола, а остальное бросая на месте рубки. Заплатив за кубометр круглого леса 40 долл., китайские фирмы затем реализуют на международных лесных биржах пиломатериалы уже по 500 долл. за кубометр. Способствуя этому грабежу, китайское правительство даже приняло закон, запрещающий приобретение в России обработанных лесоматериалов».

Теперь этот грабёж, невиданный ни в какой иной стране, кроме разве что самых отсталых колоний, получит дополнительную законную базу.

Одновременно с известием о заключении вышеуказанной сделки пришло сообщение о задержании контрабандистов, пытавшихся провезти в Китай 500 лап бурых и гималайских медведей. Дивно, что не перевелись ещё медведи в Сибири! Что не занесены они ещё наряду с амурским тигром в Красную Книгу. Надолго ли? Китайцы, как известно, не проявляют заботы о флоре и фауне даже на собственной территории. Что уж говорить о чужой!

Не говоря о проблеме экспансии, огромную тревогу вызывает то, что при такой политике мы скоро получим пустыню вместо тайги!

Но таковая перспектива ничуть не заботит российские власти. Сиюминутная выгода застит всё. Ради неё продаются леса под вырубку Китаю. Ради неё губятся реки. Ради неё наша страна обращается во всемирную свалку для радиоактивных отходов, которых на данный момент накопилось свыше 550 миллионов тонн. Представители международных экологических организаций неоднократно обращали внимание на неприемлемые условия хранения РАО в России. Не так давно один из немецких телеканалов показал репортаж о химическом комбинате города Северска, на территории которого под открытым небом ржавеют бочки с урановыми отходами, привезенными из Германии. «Росатом» планирует создать системы пунктов хранения радиоактивных отходов и запустить в 2010 году систему обращения с радиоактивными отходами. В планах корпорации также запуск в 2015 году системы обращения с отработанным ядерным топливом и программы вывода из эксплуатации атомных объектов. Спрашивается, отчего было не наладить эти системы прежде, чем ввозить опасные отходы в страну? Отчего, вообще, западные страны предпочитают отправлять этот «ценный груз» нам, а не заниматься его переработкой? Но неважно всё это для господ из правительства! Главным было получить барыш за разрешение на ввоз РАО, а что делать с ними потом – вторично, «авось» выведет...»

Если мы, жители России, не начнем предпринимать шаги по изменению ситуации, то скоро вся Россия превратиться в пустыню, на которой не будут расти деревья, в которой не смогут жить животные и птицы, в которой так же не смогут жить и люди, т.е. Мы. И так будет, если мы не задумаемся сегодня, если мы не начнем что-либо предпринимать по изменению ситуации!