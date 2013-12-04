SOS: Над рыборазводчиками Приморья засвистели пули

Ситуация критическая. в Приморье возвращается время «басмачества», а структурные подразделения ФСБ в лице пограничной инспекции и полиция на это не реагируют.

В начале октября «Золотой Рог» писал о том, что вооруженные группы людей почти полностью контролируют водное пространство Хасанского района. Бездействие контролирующих и силовых структур привело к тому, что в прибрежных водах вооруженные группировки браконьеров уже среди белого дня ведут незаконный промысел.

SOS посылают руководители марикультурных предприятий. Ведь почти два месяца обнаглевшие браконьеры грабят местные воды, вытаскивая из воды морские деликатесы на сотни тысяч долларов. Сегодня предприниматели сами встают на защиту, ведь бандитским налетам подвергаются как «государственная вода», так и участки предпринимателей, пытающихся вырастить урожай трепанга, гребешка, мидии, устрицы. Однако все их усилия собрать достойный урожай провалились. Марикультурщики уже боятся выходить в море, так как в них начали стрелять.

Получите пулю в борт

29 октября нападению подверглись работники ООО «Жилсоцсервис». «Браконьеры пошли на таран, пытаясь перевернуть мою лодку, в которой находились помимо меня еще два человека. По счастливой случайности столкновения удалось избежать. Однако угроза расправой и убийством нами была воспринята реально. 15 ноября браконьеры из Хасанского района применили оружие, попав в лодочный мотор моей лодки, которая осуществляла охрану участка». Это выдержки официального обращения генерального директора OOO «Жилсоцсервис» в Прокуратуру Приморского края и губернатору края Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ.

В ассоциации «Аквакультура» нападение на их коллег называют прямым вызовов властям региона «По существу речь идет о том, что на территории Приморского края существуют несколько преступных организованных групп, которые занимаются браконьерским промыслом в промышленных масштабах. Это хорошо технически оснащенные мобильные группы, в распоряжении которых современные катера, средства связи, водолазное снаряжение, приборы ночного видения и оружие. Свою деятельность они ведут, как правило, на территории залива Петра Великого. Опустошив один участок, они переходят на другой. Скорее всего, это та же группа, которая ранее участвовала в набегах на бухту Троица, - рассказал «ЗР» исполнительный директор ассоциации «Аквакультура» Александр ПЛАТОНОВ.

Представители марикультурного бизнеса уверены, что тактика запугивания, прежде всего, направлена на выдавливание из морских акваторий всего легального бизнеса.

Обещали натравить

«Мы получили свое «Хасанское Сомали». Амурский и часть Уссурийского залива почти полностью контролируются браконьерами. Проблемы с незаконным промыслом были и ранее. Однако сейчас идет речь о том, что вооруженные группы браконьеров бросают вызов всем силовым структурам, показывая, кто действительно контролирует прибрежные воды. Пора признать, что здесь действуют банды, цель которых сегодня - запугать предпринимателей, чтобы в последующем ни у кого не было желания заняться марикультурой. Их действия прикрываются какими-то силовыми структурами, ведь пограничные рейды пока не приносят желаемых результатов. Браконьеров предупреждают об операциях пограничников, либо пограничники закрывают глаза на этот преступный промысел», - делятся своим видением проблемы морские фермеры.

Их подозрения о коррупционности контролирующих структур с каждым месяцем укрепляются. «Браконьеры грозятся «натравить» на нас полицию, правоохранительные органы, береговую охрану и ГИМС, если мы будем препятствовать им в незаконной добыче трепанга. Начиная с октября 2013 года, когда начался активный лов трепанга, работники нашего предприятия неоднократно оперативно с момента появления браконьеров отправляли телефонограммы во Владивостокскую инспекцию береговой охраны с просьбой пресечь преступную деятельность. На наши сообщения инспекция либо реагирует с большим запозданием, когда браконьеры отработали и ушли, либо не реагирует вовсе, находя всевозможные причины, чтобы не идти на вызов», - говорится в обращении Геннадия Подкорытова.

На Лубянку за подмогой

Поэтому следующее обращение марикультурщиков, возможно, будет адресовано ФСБ России в Москву, ведь идет подрыв государственной политики на территории целого субъекта России. Вряд ли государство устраивает, что в приграничной водной территории хозяйничают какие-то группировки. Но пока ситуация критическая, в Приморье возвращается время «басмачества», а структурные подразделения ФСБ в лице пограничной инспекции и полиция на это не реагируют.

Зато предприниматели среагировали именно так, как хотели браконьеры. «Дальнейшее развитие аквакультуры в Приморском крае в таких условиях невозможно», - сказано в обращении предпринимателя Подкорытова, который 15 лет честно пытался развить товарное выращивание даров моря.

Возможно, именно так скажут и представители других компаний, когда пули начнут свистеть над их головами. Зато те, кто выдавливал легальный бизнес морских фермеров, могут праздновать победу. Миллионы особей гребешка и трепанга вскоре подрастут и станут еще на несколько лет сырьевой базой браконьерского промысла. Правда, почти вся молодь, высаженная в воду, будет оплачена из бюджета Приморья в рамках реализации краевой программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» десятками миллионов рублей.

Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.