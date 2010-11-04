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К адвокату приставлена стража
Мировой суд вынес обвинительный приговор бизнесмену, который развесил по городу баннеры с оскорбительными словами в адрес прокурора Владивостока. Оклеветавший отделался штрафом.
Обвиняемый был признан виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 129 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). По словам старшего помощника руководителя СУ СКП РФ по Приморью Авроры РИМСКОЙ, судебное разбирательство проходило в особом порядке.
- Обвиняемый признал вину и через средства массовой информации извинился за клевету, - сказал она. В то же время подчеркнула, что осужденный - лишь один из целого ряда обвиняемых по этому делу. - В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, несмотря на противодействие со стороны организаторов преступления, которые сейчас находятся в международном розыске.
Напомним, эта история напрямую связана с делом ОАО «Сельхозрынок», интересы которого защищает адвокат Александр КОРМИЛИЦИН. Но адвокат накануне взят под стражу по ходатайству следователя Следственного комитета при Прокуратуре РФ. По версии следствия, защитник подкупил девятерых охранников рынка с умыслом дезинформировать органы следствия.
Как следует из заявления Адвокатской палаты Приморского края, ситуация, когда органы следствия пытаются допросить адвоката в качестве свидетеля или же сделать защитника подозреваемым или обвиняемым по тем делам, где он осуществляет защиту граждан, становится типовой. Адвокатской палате Приморского края приходится регулярно отстаивать права адвокатов на их профессиональную деятельность.
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