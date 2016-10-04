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Громкое коррупционное дело на Дальнем Востоке дошло до приговора

04 Октября 2016, 17:56 | Дальний Восток

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда Амурской области, по опубликованным материалам уголовного дела, в январе 2015 г. начальник компании "Идеал" Марина Кудлаева предложила генеральному директору фирмы "СтройСнаб-ДВ" Павлу Киренцову, уже имевшему судимость, похитить 900 тыс. руб. путем завышения цен на материалы, которые компания бизнесмена должна была поставить "Идеалу". В результате осуществлениях их замысла преступным путем эта сумма была получена, и Кудлаева "распорядилась ею по своему усмотрению".

После обвиняемые проворачивали эту схему махинаций несколько раз. Кроме того, по словам представителя пресс-службы суда, они использовали и другие схемы хищения. "С января по март 2015 года... Киренцов похитил денежные средства ООО "Идеал" путем присвоения в размере 6 млн руб. и путем растраты в размере 5,62 млн руб. Общая сумма превысила 11,62 млн руб.", - говорится в информации суда", - отмечается в пояснительной записке.

В результате суд признал Кудлаеву виновной в совершении преступления по статье "Мошенничество" и назначил ей наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Киренцов также был признан виновным по аналогичной статье и получил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Продолжается расследование уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный. Необходимые мероприятия проводятся в 20 субъектах Федерации. Заведено более 20 уголовных дел, связанных с хищением, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками выплат сотрудникам. По данным источников, в результате махинаций из бюджета были украдены почти 5,4 млрд рублей.

Фото Андрея САВИНА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: суд  космодром  УК  криминал  следственный комитет  Восточный  жищение  статья  коррупция 



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