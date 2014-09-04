Теплоход, шедший из Приморья, перевернулся в Японском море

Один моряк погиб

ПРинадлежавший владивостокской компании "МВ-лайн" лесовоз "Полайн" шел с грузом из порта Пластун в Китай и перевернулся в Японском море в ночь на 4 сентября.

По данным порта, на борту судна, носящего флаг Камбоджи, находилось десять членов экипажа, девять из Приморья, один - из Украины.

Почти все они успели перебраться на спасательные плоты. Позднее их подобрали проходившие мимо суда. В то же время пропал старший помощник капитана.

По предварительным данным, теплоход перевернулся во время шторма.

Инцидент произошел в Японском море, в зоне ответственности корейской стороны.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток