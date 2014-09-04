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Теплоход, шедший из Приморья, перевернулся в Японском море

04 Сентября 2014, 11:49 | Дальний Восток

Один моряк погиб

ПРинадлежавший владивостокской компании "МВ-лайн" лесовоз "Полайн" шел с грузом из порта Пластун в Китай и перевернулся в Японском море в ночь на 4 сентября.

По данным порта, на борту судна, носящего флаг Камбоджи, находилось десять членов экипажа, девять из Приморья, один - из Украины.

Почти все они успели перебраться на спасательные плоты. Позднее их подобрали проходившие мимо суда. В то  же время пропал старший помощник капитана.

По предварительным данным, теплоход перевернулся во время шторма.

Инцидент произошел в Японском море, в зоне ответственности корейской стороны.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Юрий Рогов
Теги: шторм  китай  пароход 



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Комментарии

  • Анна14:27, 04.09.2014#

    Это ужасно! Хорошо, хоть почти весь экипаж спасли.

  • Алексей15:38, 04.09.2014#

    Нефиг наш родной лес за бугор таскать! Бог всё видит!

  • Псевдоним14:04, 05.09.2014#

    Не неси ересь, "алексей"!! Люди ПОГИБЛИ!!

  • Василий16:30, 04.09.2014#

    Жалко людей, вот и один человек погиб ещё. А что лес продаём за рубеж, так это всегда было. Чем мы ещё можем торговать, кроме ресурсов, ведь шайка ЕР успешно развалила всю промышленность. А бюджет стабильно разворовывается. Стабильность, мать её. . .

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