Дальневосточник, ударивший бортпроводника, наказан по статье мелкое хулиганство

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что на авиадебошира, который летел из Южно-Сахалинска и был снят с рейса, составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

«На дебошира, летевшего рейсом Южно-Сахалинск — Москва, составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство», — пишет "РГ".

Напомним, сотрудники транспортной полиции сняли с рейса Южно-Сахалинск — Москва дебошира, которого связали скотчем другие пассажиры, после чего он был доставлен в дежурную часть.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.