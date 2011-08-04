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На Японию обрушится тайфун

04 Августа 2011, 23:54 | Дальний Восток

На юге Филиппинского моря, вблизи Каролинских островов, из тропической депрессии возник девятый в этом году тайфун по имени MUIFA. Давление в его центре составляло 998 гПа. Он медленно смещался на север и стремительно набирал силу. Сегодня утром тропический циклон находился в районе с координатами 18.5° с.ш. и 133.5° в.д. Давление в центре за эти трое суток понизилось на 68 гПа и составило 930 гПа. Уже сутки давление в его центре остается без изменения, он достиг своего максимального развития.

Ветер вблизи центра достиг ураганных значений — 45 м/с, радиус штормового ветра около 500 км, высота волн 8-10 метров. В ближайшие сутки ожидается его дальнейшее смещение на север. Завтра утром тропический вихрь, выйдя в район с координатами 21.1° с.ш. и 133.7° в.д., замедлит свое движение и начнет двигаться уже не на север, а на северо-запад (здесь так называемая точка поворота). В последующие двое суток предполагается его дальнейшее продвижение на северо-запад и днем 4 августа тайфун MUIFA всей своей мощью обрушится на острова Рюкю (Япония), принеся с собой тропический ливень и ураганный ветер.

На погоду Приморского края тайфун MUIFA влияния не окажет. Все прогностические модели (российские и зарубежные) прогнозируют дальнейшее смещение тайфуна номер девять на северо-запад к побережью Китая, пишет Примпогода.ру.

Автор: primpogoda.ru
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