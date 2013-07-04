Два члена набсовета АЛРОСА погибли при крушении вертолета на Дальнем Востоке

Два члена наблюдательного совета алмазодобывающей компании АЛРОСА погибли при крушении вертолета Ми-8 в Якутии во вторник, сообщил РИА Новости источник в республиканском правительстве.

Вертолет, выполнявший рейс из якутского поселка Депутатский в село Казачье, во вторник потерпел крушение в 45 километрах от аэропорта Депутатского. На борту находились 28 человек, в том числе 11 детей. Три члена экипажа и один пассажир выжили, 24 человека погибли. Вскоре после того, как вертолет пропал, появилась информация о том, что на борту могли находиться высокопоставленные пассажиры, в том числе представители компании АЛРОСА.

"Дело в том, что на борту находились первый бывший вице-спикер парламента Якутии, руководитель фракции "Единая Россия" в парламенте Александр Морозкин и глава Республиканской инвестиционной компании Виктор Ефимов. Они являются членами не совета директоров, а наблюдательного совета АЛРОСА", — сказал источник. По его данным, Морозкин и Ефимов погибли.

ZRPRESS.RU, Владивосток.