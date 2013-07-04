www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Два члена набсовета АЛРОСА погибли при крушении вертолета на Дальнем Востоке

04 Июля 2013, 16:57 | Дальний Восток

Два члена наблюдательного совета алмазодобывающей компании АЛРОСА погибли при крушении вертолета Ми-8 в Якутии во вторник, сообщил РИА Новости источник в республиканском правительстве.

Вертолет, выполнявший рейс из якутского поселка Депутатский в село Казачье, во вторник потерпел крушение в 45 километрах от аэропорта Депутатского. На борту находились 28 человек, в том числе 11 детей. Три члена экипажа и один пассажир выжили, 24 человека погибли. Вскоре после того, как вертолет пропал, появилась информация о том, что на борту могли находиться высокопоставленные пассажиры, в том числе представители компании АЛРОСА.

"Дело в том, что на борту находились первый бывший вице-спикер парламента Якутии, руководитель фракции "Единая Россия" в парламенте Александр Морозкин и глава Республиканской инвестиционной компании Виктор Ефимов. Они являются членами не совета директоров, а наблюдательного совета АЛРОСА", — сказал источник. По его данным, Морозкин и Ефимов погибли.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: РИА "Новости"
Теги: авария  единая россия  происшествие  дети  Алроса 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним17:25, 04.07.2013#

    И что?

  • Сергей18:00, 04.07.2013#

    Два члена наблюдательного совета алмазодобывающей компании АЛРОСА -------------- и полетели на рейсовом вертолете ------- че своих вертолетов нет ------------- дорог там нет, а то на маршрутке поехали бы

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru