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Дальневосточница обчистила съемную квартиру на 100 тысяч рублей

04 Апреля 2016, 15:59 | Дальний Восток

В Хабаровске задержали местную жительницу, которая при съезде из арендованной квартиры похитила кухонную мебель и бытовую технику на сумму более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю.

В городской отдел полиции №8 за помощью обратился житель Железнодорожного района, ставший жертвой недобросовестных арендаторов.

Мужчина сдал квартиру девушке. Она прожила в ней около месяца, но затем изъявила желание сменить жилье под предлогом высокой арендной платы. После съезда квартирантки собственник обнаружил, что пропала кухонная мебель, бытовая техника, а также строительные инструменты, которые хранились в кладовой. Список похищенного оказался весьма разнообразным. Злоумышленница вывезла холодильник, микроволновую печь, сварочный аппарат и даже электрический чайник, сковороду и кастрюлю. Ущерб от противоправных действий арендатора потерпевший оценил в 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №8 установили новый адрес проживания подозреваемой в Индустриальном районе. Часть похищенного имущества была обнаружена и изъята. Крупную бытовую и строительную технику, а также мебель, 28-летняя злоумышленница успела продать.

Это первое преступление, совершенное подозреваемой. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: преступление  квартира  Хабаровск  кража 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ17:21, 04.04.2016#

    ну, это не новость. съезжая с квартиры моей подруги, ее жиличка умыкнула даже старый таз, резиновый шланг, и части старой разобранной мебели, хранившейся на лоджии.

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