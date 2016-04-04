Дальневосточница обчистила съемную квартиру на 100 тысяч рублей

В Хабаровске задержали местную жительницу, которая при съезде из арендованной квартиры похитила кухонную мебель и бытовую технику на сумму более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю.

В городской отдел полиции №8 за помощью обратился житель Железнодорожного района, ставший жертвой недобросовестных арендаторов.

Мужчина сдал квартиру девушке. Она прожила в ней около месяца, но затем изъявила желание сменить жилье под предлогом высокой арендной платы. После съезда квартирантки собственник обнаружил, что пропала кухонная мебель, бытовая техника, а также строительные инструменты, которые хранились в кладовой. Список похищенного оказался весьма разнообразным. Злоумышленница вывезла холодильник, микроволновую печь, сварочный аппарат и даже электрический чайник, сковороду и кастрюлю. Ущерб от противоправных действий арендатора потерпевший оценил в 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №8 установили новый адрес проживания подозреваемой в Индустриальном районе. Часть похищенного имущества была обнаружена и изъята. Крупную бытовую и строительную технику, а также мебель, 28-летняя злоумышленница успела продать.

Это первое преступление, совершенное подозреваемой. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.