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Задержанный дальневосточный губернатор под конвоем отправлен в Москву
Губернатор Сахалина Александр Хорошавин и несколько членов его команды под конвоем отправлены в Москву. В столице с ними должны проводиться следственные действия. Об этом пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.
Хорошавина, а также руководителя его секретариата Вячеслава Горбачева и помощника губернатора Андрея Икрамова отправили в столицу рейсовым самолетом под охраной, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Сахалинской области.
Хорошавин был задержан накануне в областной столице. В его кабинете был проведен обыск, ближайшие подчиненные губернатора были допрошены сотрудниками правоохранительных органов.
Накануне источники РБК сообщили, что обыски прошли в кабинетах первых вице-губернаторов Сахалинской области, а сам глава региона стал фигурантом уголовного дела. Обыски прошли также в московском представительстве Сахалина.
В Департаменте информационной политики аппарата сахалинского губернатора сообщили, что в отношении Хорошавина следственными органами проводится проверка. «Правительство региона работает в штатном режиме. Все мероприятия пройдут в соответствии с планами», - говорится в заявлении.
Источник агентства Интерфакс связывает задержание Хорошавина с уголовными делами, возбужденными следственным управлением (СУ) СКР в отношении двух крупных строительных компаний региона - ООО «Росстрой» и ООО «Энергострой».
Обыски могут иметь политический подтекст, поскольку Хорошавин планировал в этом году пойти на досрочные выборы, говорит собеседник РБК, близкий к Кремлю (срок полномочий истекает в 2016 году). «Скорее всего, речь идет о попытках противников Хорошавина на федеральном уровне помешать этим планам», – утверждает собеседник РБК. По его словам, Хорошавин пользуется поддержкой главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Хорошавина последний год активно критиковал Общероссийский народный фронт. На форуме ОНФ в декабре 2013 года сопредседатель центрального штаба движения Александр Бречалов рассказал президенту Владимиру Путину о госзаказе сахалинского губернатора по статье «улучшение имиджа губернатора» на 680 млн руб. «Ничего глупее придумать невозможно. Хоть бы по другой статье провели какой-то», – ответил президент. Речь шла о тратах на содержание региональных СМИ за три года. Весь следующий год ОНФ выступал с разоблачениями в связи с другими тратами Хорошавина. В сентябре на сайте организации появилось сообщение о том, что правительство Сахалинской области с 2013 по 2014 год потратило более 850 млн руб. на дорогостоящий ремонт кабинета министров, зоны губернатора и благоустройство прилегающей территории. Ряд СМИ и экспертов трактовал конфликт Хорошавина с ОНФ как сигнал о предстоящей отставке.
Собеседники РБК, близкие к администрации региона и администрации президента, утверждали, что в сентябре при подготовке к ноябрьскому форуму действий ОНФ, который проходил в присутствии Путина, планировалось, что снова будет звучать критика Хорошавина. Однако этого не произошло. В сентябре глава администрации президента Сергей Иванов прилетал на Сахалин с проверкой реализации федеральной курильской программы, которая была принята по его инициативе. На острове Итуруп, где открылся новый аэропорт, Иванов заявил, что доволен тем, как развиваются Курильские острова, и как работает местная власть.
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