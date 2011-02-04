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Магаданские лже-таможенники добрались до Москвы

04 Февраля 2011, 15:13 | Дальний Восток

Мошенники под видом должностных лиц таможни предлагают гражданам приобрести различные товары народного потребления по относительно недорогой цене под видом «таможенного конфиската». Последний случай в зоне ответственности Дальневосточного таможенного управления был выявлен в Магаданской таможне.

Как сообщает пресс-служба ДВТУ, со ссылкой на своих магаданских коллег, в таможню поступило заявление от жителя г. Москвы с требованием вернуть ему денежные средства, потраченные на приобретение через сеть Интернет конфискованного имущества, реализованного якобы от имени Магаданской таможни.

Подобное заявление не могло не насторожить дальневосточных таможенников, поскольку, начиная с 2002 г. в соответствии с действующим законодательством, реализация конфискованного имущества в компетенцию таможенного органа не входит.

При поступлении в таможенный орган решения суда о конфискации имущества, таможней такое имущество передается в подразделения службы судебных приставов и далее, службой судебных приставов, для распоряжения (реализации, переработки, уничтожения), в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Именно Федеральное агентство по управлению государственным имуществом организует в установленном порядке реализацию, в том числе выступает продавцом имущества, обращенного в собственность государства, переработку такого имущества, а в случае невозможности его реализации в силу утраты потребительских свойств - его утилизацию (уничтожение).

Как предупреждают таможенные органы, покупая товар у мошенников, граждане рискуют приобрести не только некачественную, но и небезопасную для здоровья продукцию.

Поэтому физическим и юридическим лицам следует быть внимательными при приобретения товара под прикрытием заманчивого бреда - «таможенный конфискат» или контрафактной продукцией, изъятой таможенными органами, подчеркивает пресс-служба ДВТУ.

Автор: Юрий Рогов
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