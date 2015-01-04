На Дальнем Востоке новый год начался с авиационной аварии в Магадане

Причиной инцидента стал отказ двигателя Ан-26

Грузовой самолет Ан-26 3 января при взлете в аэропорту Магадана ("Сокол") выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и сел на брюхо, после того как у него заклинило штурвал.

По основной версии, причиной инцидента стал отказ двигателя.

На борту находился экипаж из четырех человек, а также еще шесть человек - второй экипаж и авиатехники. Никто из них не пострадал.

У Ан-26, принадлежащего Казанскому авиационному производственному объединению, разбито правое крыло, один из двигателей и часть фюзеляжа.

Из-за инцидента были задержаны с отправкой два рейса из Магадана - в Москву ("Трансаэро") и во Владивосток с посадкой в Хабаровске ("Аврора").

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU