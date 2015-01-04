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На Дальнем Востоке новый год начался с авиационной аварии в Магадане
Причиной инцидента стал отказ двигателя Ан-26
Грузовой самолет Ан-26 3 января при взлете в аэропорту Магадана ("Сокол") выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и сел на брюхо, после того как у него заклинило штурвал.
По основной версии, причиной инцидента стал отказ двигателя.
На борту находился экипаж из четырех человек, а также еще шесть человек - второй экипаж и авиатехники. Никто из них не пострадал.
У Ан-26, принадлежащего Казанскому авиационному производственному объединению, разбито правое крыло, один из двигателей и часть фюзеляжа.
Из-за инцидента были задержаны с отправкой два рейса из Магадана - в Москву ("Трансаэро") и во Владивосток с посадкой в Хабаровске ("Аврора").
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU
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