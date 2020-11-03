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Вооружённые наемники не пускают докеров в ВМТП

03 Ноября 2020, 11:37 | Дальний Восток

Рейдерский захват порта перешёл в силовую фазу

Наёмные охранники захватили КПП ВМТП.  Вооруженные представители ЧОПа ссылаются на приказ президента транспортной группы FESCO Аркадия Коростелева и блокируют всех докеров, которые ранее записали видеообращение к Президенту России Владимиру Путину. Движение большегрузов в порту остановлено, собирается пробка. Руководство профсоюза ВМТП уже обратилось в правоохранительные органы.

Ранее сотрудники ВМТП записали видеообращение к главе государства с просьбой не допустить рейдерского захвата ВМТП.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы рабочие люди, мы ваш народ. Мы знаем, как вы отстаиваете интересы нашей страны: огромной, с великой историей. Порт — это наш второй дом, люди здесь — наша вторая семья. Последние четыре года мы стабильно развиваемся, у нас достойная зарплата, мы платим высокие налоги. За последние десять месяцев мы вышли на первое место в России по перевалке контейнеров. Мы просим обратить внимание, как группа лиц путём разных махинаций приходит к управлению FESCO. И первое, что они делают, без акционерного собрания принимают решение уволить нашего генерального директора», — заявил во время очередной многотысячной акции протеста докер контейнерного терминала Алексей Притуляк.

Ситуацию удалось стабилизировать благодаря помощи сотрудников полиции. Как говорят сами портовики, они благодарны за помощь и защиту.

«Мы благодарим наших правоохранителей за разумный и взвешенный подход к защите прав граждан и интересов России.»

Напомним, в конце сентября Совет директоров группы FESCO снял с должности генерального директора ВМТП Заирбека Юсупова и назначил на эту позицию Романа Кухарука. Сотрудники порта вышли на стихийную акцию протеста в знак несогласия с данным кадровым решением, митинги продолжаются до сих пор.

Роман Кухарук занимает должность генерального директора ВМТП меньше месяца. За это время он успел отозвать иск о возврате порту 19 миллиардов рублей. Эти деньги структуре задолжала группа FESCO. Также Аркадий Коростелёв фактически вывел за рубеж половину полугодовой прибыли подконтрольной ему компании: 327 миллионов рублей пошло на оплату услуг консалтинговой фирмы из Англии ALVAREZ & MARSAL CIS LLP (A& M).

Отметим, Заирбек Юсупов намерен в судебном порядке оспаривать решение FESCO о снятии его с должности.

 

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Теги: полиция  порт  экономика  fasco  вмтп 



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