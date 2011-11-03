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Дальневосточная таможня возбудила 11 уголовных дел за неделю

03 Ноября 2011, 17:32 | Дальний Восток

За последнюю неделю октября сотрудниками правоохранительных подразделений таможен Дальневосточного региона возбуждено 11 уголовных дел.

Ванинской таможней возбуждено три уголовных дела по фактам незаконного ввоза из Японии 49 автомобилей под видом товаров, предназначенных для личных нужд. Общая стоимость предмета преступления составила более 8 миллионов рублей.

Находкинской таможней возбуждено два уголовных дела в отношении гражданина России по фактам контрабандного вывоза нефтепродуктов, оформленных в таможенном отношении с обманным использованием документов. Общая стоимость почти 2,5 тысячи тонн мазута составила около 35 миллионов рублей.

Одним из основных предметов контрабанды являются товары народного потребления. Сотрудниками таможни постоянно возбуждаются уголовные и административные дела по фактам такой контрабанды. Эта неделя также не стала исключением. Уссурийской таможней возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 188 УК РФ «Контрабанда», по фактам контрабандного перемещения крупных партий одежды из Китая, общим весом 30 тонн и стоимостью более 3 миллионов рублей. Амурской таможней возбуждено уголовное дело в отношении российского гражданина, контрабандой ввозившего китайскую сантехнику, общей стоимостью почти 3 с половиной миллиона рублей. А сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 188 УК РФ в отношении интернациональной организованной группы, совершивших незаконный ввоз товаров народного потребления с обманным использованием документов. Стоимость предмета преступления – более полутора миллионов рублей.

Магаданской таможней возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 188 УК РФ по факту контрабандного ввоза из Канады мясопродукции весом около 25 тонн, с использованием недействительных документов. Стоимость предмета преступления составила немногим менее 3 миллионов рублей.

За прошедшую неделю в рамках борьбы с административными правонарушениями таможнями региона возбуждено 145 дел об административных правонарушениях, в т.ч. по «контрабандообразующим» составам – 107 дел (74%). В отношении физических лиц возбуждено 54 дела об административных правонарушениях (АП). Товары народного потребления явились предметами правонарушения по 50 делам, продукты питания - по 18 делам об АП, сильнодействующие вещества – по 10-ти делам.

К числу наиболее важных административных дел из числа возбужденных за прошедшую неделю относятся следующие дела:

Хасанской таможней возбуждено дело об административном правонарушении в отношении гражданина Китая по факту сокрытия от таможенного контроля 12 с половиной килограммов трепанга, стоимостью около 44 тысяч рублей. Хабаровской таможней возбуждено дело об АП в отношении фирмы, предоставившей недостоверные сведения о ввезенном товаре: более 5 тонн детских игрушек, стоимостью около полумиллиона рублей.

За прошедшую неделю таможенными органами и судами рассмотрено 172 дела об АП, из которых по 167 делам приняты решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности и назначении наказаний на общую сумму свыше 9 миллионов рублей.

Автор: Отделение по связям с общественностью ДВТУ
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