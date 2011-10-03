Роспотребнадзор усилит контроль за мясной продукцией, поступающей из США

Причиной данных мера стала официальная информация Министерства сельского хозяйства США, согласно которой фирма Tyson FreshMeatsInc отзывает около 60 тонн говяжьего фарша, произведенного на предприятии в г. Эмпория, штат Канзас.

Отзыв связан с возможным заражением данной продукции кишечной палочкой E.ColiO157:H7. Вся отзываемая продукция была произведена 23 августа 2011 года. По данным служб здравоохранения США, случаи заболевания E.Coli0157:H7, связанные с употреблением указанной продукции, были выявлены в середине сентября.