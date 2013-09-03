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Стихия на Дальнем Востоке: Пришла вода – отворяй ворота
Открыт счет для помощи пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке
Для пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке открыто несколько счетов для перечисления благотворительных переводов. Приводим два из них.
1. Счет для перечисления средств для пострадавших от паводка:
Межрегиональная ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье»
ИНН 2721039304 КПП 272101001
Расчетный счет 40703810208010201064 в НОМОС-РЕГИОБАНКе - филиал «НОМОС-БАНКА» (ОАО), г.Хабаровск
Кор. счет 30101810508130000997, БИК 040813997
Тел. для справок: (4212) 32-76-02, (4212) 32-53-53
2. Реквизиты Российского Красного Креста для перечисления пожертвований:
ИНН 7728014523 КПП 772801001
Р/с 40703810800020008563
в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225 ОГРН 1037700182772
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»
Краткое наименование: Российский Красный Крест
Сокращенное наименование: РКК
При перечислении денежных средств в назначении платежа необходимо указывать: «Добровольное пожертвование гражданам, пострадавшим от наводнений на Дальнем Востоке в 2013 году».
Денежные переводы пострадавшим на Дальнем Востоке можно отправлять во всех почтовых отделениях бесплатно!
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото Валерия Спидлена.
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