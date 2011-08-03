Главу УФК по Сахалинской области обвинили в получении взятки

Следственными органами Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя областного управления Федерального казначейства РФ, подозреваемого в получении крупной взятки.

Следствием установлено, что 19 июля 2011 года подозреваемый, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в своем рабочем кабинете, лично получил от кандидата взятку в размере 130 тысяч рублей за трудоустройство на должность специалиста 1 разряда отделения по Долинскому району областного управления Федерального казначейства РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.