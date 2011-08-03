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Главу УФК по Сахалинской области обвинили в получении взятки
03 Августа 2011, 01:55 | Дальний Восток
Следственными органами Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя областного управления Федерального казначейства РФ, подозреваемого в получении крупной взятки.
Следствием установлено, что 19 июля 2011 года подозреваемый, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в своем рабочем кабинете, лично получил от кандидата взятку в размере 130 тысяч рублей за трудоустройство на должность специалиста 1 разряда отделения по Долинскому району областного управления Федерального казначейства РФ.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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