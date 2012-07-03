ГИБДД предупреждает: участились «дачные» угоны

ГИБДД и представители страховых компаний предупреждают всех автомобилистов - в последнее время участились случаи так называемых «дачных» угонов, пишет «РГ».

Речь идет об угонах, которые совершаются в местах отдыха людей или на дачах - там люди часто расслаблены, их бдительность падает, они чувствуют себя защищенными на своем участке. Всем этим и пользуются угонщики. Причем, в 60% случаев подобных дачных угонов работают воры низкой квалификации - часто ключи от машины вытаскивают из карманов в тот момент, когда люди пошли купаться, а порой водители вообще забывают вынимать их из замка зажигания.

«Золотой Рог».