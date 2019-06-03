Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ученые выяснили, что будет с Владивостоком, если на Земле продолжится потепление
Самое время предупредить людей о том, что нам грозит в ближайшем будущем
На вопрос «Как будет выглядеть Земля, если растает весь лед на планете?» ответила команда ученых и аниматоров. В своей последней работе анимационная команда издания Business Insider руководствовалась принципом не «если», а «когда». Потому что хотя сомнения в том, что весь лед на планете может растаять, еще сохраняются, сам факт глобального таяния ледовых масс уже неоспорим. А это значит, что самое время предупредить людей о том, что нам грозит в ближайшем будущем.
Еще в 2015-ом NASA сделало прогноз, согласно которому повышение уровня мирового океана на 90 см – фактическая неизбежность. И произойдет это уже в ближайшие десятилетия, так что действовать надо быстро. Конечно, это не идет ни в какое сравнение с поднятием уровня моря на 65,8 м, если бы растаял весь лед на планете, но причин успокоиться это все равно не дает.
Судьба таких городов, как Венеция или Санкт-Петербург, была предсказуема едва ли не с момента их основания. А вот потеря Калькутты и Шанхая больно ударит по всем сферам жизни – это потенциальная гибель миллионов людей, уничтожение множества торговых и промышленных объектов, деградация мировой транспортной системы. А еще под воду уйдут Флорида, Мумбаи, Дакар, Сидней, Новый Орлеан и многие другие города-миллионники.
При первом взгляде на карту изменения кажутся не таким уж и катастрофичными – в отличие от фантастических фильмов, большая часть суши переживет повышение уровня воды даже на десятки метров.
Но утонут почти все порты и придется с нуля создавать систему морских перевозок, а также рыболовства. Правда, на анимированной карте видно, что Владивосток целиком не исчезнет, хотя вероятно наиболее низкие места города под воду и уйдут. Однако пойма реки Раздольной превратиться в самый настоящий морской залив и соединиться с озером Ханка. От Хабаровского края Приморье будет отрезано настоящим внутренним морем. А сама столица соседнего края исчезнет, так что и не зря столицу Дальнего Востока перенесли во Владивосток. Вода серьезно «покромсает» и Сахалин. Зато Курилы останутся на карте, и Японии, которая из-за воды потеряет существенную часть своих территорий, будет что выпрашивать у России и после потопа.
В целом, человечеству придется глобально перестроиться, чтобы просто выжить в новых условиях, заключили ученые.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Ученые выяснили, что будет с Владивостоком, если на Земле продолжится потепление
- Япония готовится загадить Тихий океан
- "Черные лесорубы" продолжают опустошать приморскую тайгу
- Олень мигрировал из Японии в Россию
- В нацпарке "Бикин" у браконьера изъято 50 капканов, оружие и патроны
- Японскую Фукусиму вновь трясет
- На Сахалине дети до смерти избили детеныша ларги
- На Дальнем Востоке ради отдыхающих снесут 14 коттеджей местной элиты
- Первый юбилей японского Чернобыля (фоторепортаж)
- На Сахалине произошел крупный разлив нефти
Новости раздела
- Ученые выяснили, что будет с Владивостоком, если на Земле продолжится потепление
- В Антарктиде на судне приморской компании погибли два моряка
- В Москве задержали сына бывшего министра Дальнего Востока
- Стала известна причина обысков в "Примводоканале" во Владивостоке
- Самолет китайской авиакомпании совершил вынужденную посадку на Чукотке
- Японские рыбаки начали выдавливать российских, не дожидаясь мирного договора
- Спасатели нашли тело третьего лётчика Су-34
- Минобороны: Найден второй пилот Су-34, потерпевшего крушение на Дальнем Востоке
- Спасен один из летчиков Су-34, потерпевшего аварию на Дальнем Востоке
- На самолете, вылетевшем из Москвы, искали бомбу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Генпрокуратура решила, что экс-мэр еще мало получил
- У Дальнего Востока отбирают еще одну привилегию
- Это фиаско: Повышение НДС оказалось абсолютно бесполезным для бюджета
- В Приморье резко подешевел один из сегментов рынка недвижимости
- Сотни приморцев удивились, когда их телевизоры перестали показывать
- "Спасскцемент" пожинает плоды свертывания "строек века"
- Общественное телевидение Приморья победило в "Рублевой зоне"
- Шокирующие кадры с одного из водохранилищ Приморья всколыхнули общественность
- Один из крупнейших портов Приморья может оказаться без работы
- "Газпром" начал суперпроект в Приморье
Человек: животное тупое и склонное верить во весь этот псевдонаучный бред. Который пишут в угоду мегакорпорациям, которые хотят под прикрытием "Зеленых" увеличить свои прибыли. Наглядный пример озоновые дыры и фреон.