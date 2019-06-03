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Стало известно, что будет с Владивостоком, если на Земле продолжится потепление

03 Июня 2019, 08:39 | Дальний Восток

Самое время предупредить людей о том, что нам грозит в ближайшем будущем

На вопрос «Как будет выглядеть Земля, если растает весь лед на планете?» ответила команда ученых и аниматоров. В своей последней работе анимационная команда издания Business Insider руководствовалась принципом не «если», а «когда». Потому что хотя сомнения в том, что весь лед на планете может растаять, еще сохраняются, сам факт глобального таяния ледовых масс уже неоспорим. А это значит, что самое время предупредить людей о том, что нам грозит в ближайшем будущем.

Еще в 2015-ом NASA сделало прогноз, согласно которому повышение уровня мирового океана на 90 см – фактическая неизбежность. И произойдет это уже в ближайшие десятилетия, так что действовать надо быстро. Конечно, это не идет ни в какое сравнение с поднятием уровня моря на 65,8 м, если бы растаял весь лед на планете, но причин успокоиться это все равно не дает.

Судьба таких городов, как Венеция или Санкт-Петербург, была предсказуема едва ли не с момента их основания. А вот потеря Калькутты и Шанхая больно ударит по всем сферам жизни – это потенциальная гибель миллионов людей, уничтожение множества торговых и промышленных объектов, деградация мировой транспортной системы. А еще под воду уйдут Флорида, Мумбаи, Дакар, Сидней, Новый Орлеан и многие другие города-миллионники.

При первом взгляде на карту изменения кажутся не таким уж и катастрофичными – в отличие от фантастических фильмов, большая часть суши переживет повышение уровня воды даже на десятки метров.

Но утонут почти все порты и придется с нуля создавать систему морских перевозок, а также рыболовства. Правда, на анимированной карте видно, что Владивосток целиком не исчезнет, хотя вероятно наиболее низкие места города под воду и уйдут. Однако пойма реки Раздольной превратиться в самый настоящий морской залив и соединиться с озером Ханка. От Хабаровского края Приморье будет отрезано настоящим внутренним морем. А сама столица соседнего края исчезнет, так что и не зря столицу Дальнего Востока перенесли во Владивосток. Вода серьезно «покромсает» и Сахалин. Зато Курилы останутся на карте, и Японии, которая из-за воды потеряет существенную часть своих территорий, будет что выпрашивать у России и после потопа.

В целом, человечеству придется глобально перестроиться, чтобы просто выжить в новых условиях, заключили ученые.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: потоп  Япония  Курилы  приморье  наука  экология  потепление  Сахалин  Хабаровск  владивосток 



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