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Экс-руководитель одного из дальневосточных банков подозревается в коммерческом подкупе
Следственное управление СКР по Сахалинской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководителя коммерческого банка "Холмск" за коммерческий подкуп при выдаче банковской гарантии при заключении госконтракта, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт управления.
По версии следствия, с сентября 2001 по август 2014 года руководитель ООО "Сахалин-Строй-Механизация" попросил подозреваемую выдать банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения фирмой обязательств по государственному контакту. В последствии подозреваемая попросила и получила через посредников 3,2 миллиона рублей в качестве вознаграждения.
"Возбуждено уголовное дело по статье "коммерческий подкуп". В настоящее время следователями по месту жительства подозреваемой проводится обыск", — сообщается на сайте.
Отмечается, что дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УМВД России по Сахалинской области.
Акционерный коммерческий банк "Холмск" был создан 17 октября 1990 года на паевой основе 50 промышленными предприятиями и организациями района на базе Холмского отделения "Агропромбанка СССР". С 1999 году банк сменил организационно – правовую форму на закрытое акционерное общество. В состав акционеров вошли предприятия и физические лица. Банк имеет офисы в Холмске, филиалы в Южно‐Сахалинске, Владивостоке (Приморский край). С 2010 года банк имеет кредитный рейтинг В++. Входит в Ассоциацию Российских Банков (АРБ), пишет РИА Новости.
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