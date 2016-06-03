Экс-руководитель одного из дальневосточных банков подозревается в коммерческом подкупе

Следственное управление СКР по Сахалинской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководителя коммерческого банка "Холмск" за коммерческий подкуп при выдаче банковской гарантии при заключении госконтракта, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт управления.

По версии следствия, с сентября 2001 по август 2014 года руководитель ООО "Сахалин-Строй-Механизация" попросил подозреваемую выдать банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения фирмой обязательств по государственному контакту. В последствии подозреваемая попросила и получила через посредников 3,2 миллиона рублей в качестве вознаграждения.

"Возбуждено уголовное дело по статье "коммерческий подкуп". В настоящее время следователями по месту жительства подозреваемой проводится обыск", — сообщается на сайте.

Отмечается, что дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УМВД России по Сахалинской области.

Акционерный коммерческий банк "Холмск" был создан 17 октября 1990 года на паевой основе 50 промышленными предприятиями и организациями района на базе Холмского отделения "Агропромбанка СССР". С 1999 году банк сменил организационно – правовую форму на закрытое акционерное общество. В состав акционеров вошли предприятия и физические лица. Банк имеет офисы в Холмске, филиалы в Южно‐Сахалинске, Владивостоке (Приморский край). С 2010 года банк имеет кредитный рейтинг В++. Входит в Ассоциацию Российских Банков (АРБ), пишет РИА Новости.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.