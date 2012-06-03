Новый вирус перехватывает и личные, и корпоративные данные

3 июня, ZRPRESS. Корпорация Symantec сообщает о появлении новой угрозы – компьютерного червя W32.Flamer. Используя ряд уязвимостей различных версий ОС Microsoft Windows, он проникает на компьютеры с целью хищения информации, применяя для этого самые современные технологии перехвата корпоративных данных.

Статистика географического расположения инфицированных систем позволяет предположить, что его первичная нацеленность – это страны Ближнего Востока, в особенности Иран, а также Ливия, Палестина и Венгрия. Немного позже он также был обнаружен в Австрии, Гонконге, ОАЭ и России. Целью для атак являются как компании, так и частные пользователи, вне зависимости от видов их профессиональной деятельности.

«Золотой Рог».