Пожар на траулере "Каролина 33", вывел судно из путины

Траулер «Каролина 33», горевший 1 марта в Охотском море, завершает промысел и возвращается на базу в порт Пусан, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Судно не будет продолжать добычу минтая, так как действие регистровых документов приостановлено. «Каролина 33» вернется на свою базу в Корею, пройдет ремонт, предъявится регистру и только после этого выйдет на промысел. Угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Российские моряки и члены экипажа из числа корейских специалистов перешли на другое наше судно «Каролина 77». Ситуация полностью под контролем, к месту базирования судна идет спасатель Росрыболовства», - рассказали «Золотому Рогу» в офисе судовладельца.

Как сообщили в пресс-службе Росрыболовства судно "Каролина 33" судовладелец "Миккорд ЛТД" (один из учредителей "СЪЕНГ КЬЮНГ ФИШЕРИС КО. ЛТД." Компания зарегистрирована в Республике Корея) работает на промысле минтая (с незначительным приловом трески). С начала года объем вылова составил около 1 тыс. тонн, на момент аварии на борту находилось менее 20 тонн продукции. В то же время в Росрыболовстве не прояснили по квотам, какого российского пользователя работало судно, находящееся под контролем иностранного собственника.

Однако предположительно траулер вел добычу по квотам «Русской рыбопромышленной компании». В прошлом году флагман российской рыбной отрасли не успевал выбрать собственным флотом около 10 тысяч тонн биоресурсов, в результате чего сторонние суда активно осваивали квоты компании. Напомним, что президиум госсовета по рыбной отрасли и принятые по его итогам поручения президента направлены на ликвидацию, компаний рантье которые продают квоты другим предприятиям.