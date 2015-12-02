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К севшему на мель танкеру "Надежда" отсыпят дорогу
В Невельске начинают отсыпать временную «дорогу» к севшему на мель танкеру «Надежда». На это понадобится не меньше двух недель и 15 тысяч кубометров камня. Как сообщил деловой газете «Золотой Рог» пресс-секретарь Губернатора Сахалинской области, в результате появятся возможности для более оперативного проведения спасательной операции.
У набережной, рядом с которой сел на мель танкер, подготовлена площадка для заезда техники. Определено направление, по которому начнут отсыпать проезд к судну, обозначены карьеры, с которых грузовики повезут камень.
- По бокам этой насыпи планируем сделать защиту от волн. В большие и прочные мешки будем засыпать грунт, их и уложим по бокам. Прорабатываются и другие варианты защиты временной насыпи, – рассказал первый вице-мэр Невельского городского округа Вячеслав Пан.
Эту работу контролирует губернатор, во вторник вечером он вновь побывал в Невельске.
- Процесс возведения насыпи займёт у нас не менее пятнадцати дней. После завершения этой работы будет проще зачистить танки судна от нефтепродуктов, чтобы оно уже не представляло экологической опасности. А дальше будем решать, что делать с самим танкером, – отметил Олег Кожемяко.
На совещании в мэрии звучит оперативная информация по объёму собранных на воде и суше нефтепродуктов. Представители подразделений, задействованных в операции, временно их складируют на специальных площадках и в ёмкостях, одновременно решаются вопросы по дальнейшей утилизации.
- Температура понизилась, и вся масса представляет из себя густой битум. Завтра привезём паровую установку, чтобы подогревать мазут. Мы сбор ведём при помощи сорбирующего материала, соответственно при поднятии температуры эффективность будет выше, – сообщил руководитель сахалинского центра «Экоспас» Павел Стадник.
Топливо во вторник с танкера не откачивали – погода не позволила. На среду прогноз более оптимистичный. На борт танкера при помощи плашкоута планируют доставить две мощные мотопомпы, при помощи которых будут перекачивать дизельное топливо. Есть всё необходимое оборудование для запуска второго временного трубопровода, его монтаж специалисты планируют завершить в течение дня.
- Работы здесь очень много. Важно для всех участников операции создавать хорошие бытовые условия, обеспечивать нормальное питание. Каждую неделю специалисты должны меняться, чтобы люди могли отдохнуть и впоследствии с новыми силами вновь могли обеспечивать выполнение всех поставленных задач, – обратил внимание участников совещания Олег Кожемяко.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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