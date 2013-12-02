www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 55.56 р.
EUR: 73.24 р. 10 CNY: 93.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Туризм
Распечатать

С жителей Приамурья брали доплату за возможность возвращения домой из Китая вне очереди

02 Декабря 2013, 19:52 | Дальний Восток

Ситуация на пункте пропуска китайского г. Хэйхэ наносит большой ущерб добрососедским отношениям

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области информирует о сложной ситуации на пассажирском направлении пункта пропуска г.Хэйхэ. Проблема возникла из-за значительного ухудшения ледовой обстановки на реке Амур, вызванной затяжным ледоставом, сообщает Портал Правительства Амурской области.

Сотни амурчан и гостей области были вынуждены либо провести несколько незапланированных дней в г.Хэйхэ, либо расстаться с суммой в 300-400 юаней за возможность возвращения на родину в обход очереди.

Министерство ВЭСТиП области в течение нескольких дней приняло десятки звонков от наших соотечественников, выражавших свое возмущение в связи с незаконными поборами и хаосом на пункте пропуска г.Хэйхэ.

В соответствии с общепринятыми нормами международного права любой пункт пропуска представляет собой режимную территорию суверенного государства. Он функционирует в соответствии с внутренним законодательством страны, и на его территорию не может быть допущен какой-либо «внешний» координатор работы из другого государства.  

Вместе с тем, министерство ВЭСТиП Амурской области в своих письмах на имя заместителя мэра г.Хэйхэ, курирующего международные связи, начальника канцелярии иностранных дел Народного Правительства г.Хэйхэ и в прямых телефонных переговорах неоднократно поднимало вопросы соблюдения порядка на пункте пропуска г.Хэйхэ в условиях сложной ледовой обстановки и массового скопления российских граждан.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, обусловленные природным фактором, затруднившим пассажирское сообщение между пунктами пропуска «Благовещенск – Хэйхэ», тем не менее, перед китайскими властями были поставлены следующие вопросы организационного порядка:

1. О необходимости организации оповещения российских граждан в зале ожидания по радио на русском языке о прибытии судов на воздушной подушке, порядке прохождения контроля и т.д.

2. О прекращении незаконных поборов с российских граждан за возможность возвращения домой вне очереди. Министерство ВЭСТиП области обратилось с настоятельной просьбой провести тщательное разбирательство незаконных действий посторонних лиц на пункте пропуска г.Хэйхэ в период с 25 по 29 ноября т.г., проинформировать о результатах и принять исчерпывающие меры по недопущению впредь подобных незаконных действий.

3. О соблюдении китайской стороной закрепленных в совместных протоколах договоренностей о режиме работы пунктов пропуска «Благовещенск – Хэйхэ», касающихся времени начала и окончания работы всех контрольных служб.

Своевременное решение данных вопросов, по мнению министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства, могло бы существенно облегчить многочасовое пребывание российских граждан в зале пункта пропуска г.Хэйхэ и уменьшить их негативное впечатление от поездки в КНР.

Китайской стороне было высказано убеждение в том, что сложившаяся в последние дни ситуация на пункте пропуска г.Хэйхэ наносит большой ущерб добрососедским отношениям, приграничным связям и не отвечает задачам развития всестороннего сотрудничества двух стран.

В дальнейшем в целях урегулирования возникающих проблем и недопущения противоправных действий в отношении российских граждан на пункте пропуска г.Хэйхэ поставленные вопросы будут вынесены на очередные переговоры с руководством Народного Правительства г.Хэйхэ.

ZRPRESS.Ru, Дальний Восток.

Автор:
Теги: пункт пропуска  Китая  Амурская область 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru