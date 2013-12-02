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С жителей Приамурья брали доплату за возможность возвращения домой из Китая вне очереди
Ситуация на пункте пропуска китайского г. Хэйхэ наносит большой ущерб добрососедским отношениям
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области информирует о сложной ситуации на пассажирском направлении пункта пропуска г.Хэйхэ. Проблема возникла из-за значительного ухудшения ледовой обстановки на реке Амур, вызванной затяжным ледоставом,
Сотни амурчан и гостей области были вынуждены либо провести несколько незапланированных дней в г.Хэйхэ, либо расстаться с суммой в 300-400 юаней за возможность возвращения на родину в обход очереди.
Министерство ВЭСТиП области в течение нескольких дней приняло десятки звонков от наших соотечественников, выражавших свое возмущение в связи с незаконными поборами и хаосом на пункте пропуска г.Хэйхэ.
В соответствии с общепринятыми нормами международного права любой пункт пропуска представляет собой режимную территорию суверенного государства. Он функционирует в соответствии с внутренним законодательством страны, и на его территорию не может быть допущен какой-либо «внешний» координатор работы из другого государства.
Вместе с тем, министерство ВЭСТиП Амурской области в своих письмах на имя заместителя мэра г.Хэйхэ, курирующего международные связи, начальника канцелярии иностранных дел Народного Правительства г.Хэйхэ и в прямых телефонных переговорах неоднократно поднимало вопросы соблюдения порядка на пункте пропуска г.Хэйхэ в условиях сложной ледовой обстановки и массового скопления российских граждан.
Учитывая сложившиеся обстоятельства, обусловленные природным фактором, затруднившим пассажирское сообщение между пунктами пропуска «Благовещенск – Хэйхэ», тем не менее, перед китайскими властями были поставлены следующие вопросы организационного порядка:
1. О необходимости организации оповещения российских граждан в зале ожидания по радио на русском языке о прибытии судов на воздушной подушке, порядке прохождения контроля и т.д.
2. О прекращении незаконных поборов с российских граждан за возможность возвращения домой вне очереди. Министерство ВЭСТиП области обратилось с настоятельной просьбой провести тщательное разбирательство незаконных действий посторонних лиц на пункте пропуска г.Хэйхэ в период с 25 по 29 ноября т.г., проинформировать о результатах и принять исчерпывающие меры по недопущению впредь подобных незаконных действий.
3. О соблюдении китайской стороной закрепленных в совместных протоколах договоренностей о режиме работы пунктов пропуска «Благовещенск – Хэйхэ», касающихся времени начала и окончания работы всех контрольных служб.
Своевременное решение данных вопросов, по мнению министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства, могло бы существенно облегчить многочасовое пребывание российских граждан в зале пункта пропуска г.Хэйхэ и уменьшить их негативное впечатление от поездки в КНР.
Китайской стороне было высказано убеждение в том, что сложившаяся в последние дни ситуация на пункте пропуска г.Хэйхэ наносит большой ущерб добрососедским отношениям, приграничным связям и не отвечает задачам развития всестороннего сотрудничества двух стран.
В дальнейшем в целях урегулирования возникающих проблем и недопущения противоправных действий в отношении российских граждан на пункте пропуска г.Хэйхэ поставленные вопросы будут вынесены на очередные переговоры с руководством Народного Правительства г.Хэйхэ.
ZRPRESS.Ru, Дальний Восток.
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