Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Банде «черных риелторов» вынесли приговор
Обвинительный приговор в отношении группы «черных риелторов» вынесен в Приморье, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКП РФ по Приморскому краю Аврора Римская.
Собранные органами Следственного комитета по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении группы из 8 человек: Александра Гузюкина, Сергея Антонова, Владимира Паламарчука, Антона Сновидова, Натальи Калининой, Татьяны Гарсеванидзе, Михаила Жигирь и Михаила Тучина, совершивших несколько преступлений, главная цель которых была связана с завладением квартир жителей Владивостока (п.п. «а,в,з,к» ч. 2 ст. 105, п.п. «а,з» ч. 2 ст. 126, ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 325 УК РФ,п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
В январе 2009 г. следственными органами Следственного комитета по Приморскому краю раскрыто три убийства, совершенных преступной группой с целью завладения квартирами жителей города Владивостока. Задержаны восемь участников, двое из них сотрудники милиции, которые обеспечивали проникновение злоумышленников в квартиру, а после убийства – сокрытие трупа. Их жертвами становились люди из неблагополучных слоев общества.
Злоумышленники действовали с особой жестокостью и изощренностью. Например, чтобы убить одну из потерпевших, которая была родной сестрой одного из обвиняемых, Гузюкин при пособничестве других нанес женщине несколько ударов, связал её скотчем, сам наполнил ванну и подогрел кипятильником воду, затем насильно влил водку в рот потерпевшей и, перекрыв доступ воздуха, утопил её.
Несмотря на всю изобретательность, они так и не смогли распорядиться ни одной из квартир, поскольку преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов Приморского края.
Суд признал их виновными в зависимости от роли каждого и назначил наказание: Гузюкину - 24 года лишения свободы с отбытием в ИК строгого режима, Антонову - 19 лет 10 месяцев лишения свободы с отбытием в колонии особого режима, Сновидову - 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Паламарчуку - 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Калининой - 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Гарсеванидзе - 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, милиционерам Тучину и Жихарь - по 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права занимать соответствующие должности сроком на 2 года, кроме того, они лишены специального звания старший сержант милиции.
Материалы уголовного дела насчитывают 10 томов. Следователи провели более двадцати экспертиз и опросили десятки свидетелей. Громкое дело рассмотрено в Приморском краевом суде.
Оперативное сопровождение по делу провели сотрудники УВД по Приморскому краю. Обвинение поддерживала государственный обвинитель прокуратуры Приморского края. Расследование уголовного дела провёл следственный отдел по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности следственного управления СК РФ по Приморскому краю.
Новости тематики
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
Новости раздела
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз