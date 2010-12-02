Банде «черных риелторов» вынесли приговор

Обвинительный приговор в отношении группы «черных риелторов» вынесен в Приморье, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКП РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

Собранные органами Следственного комитета по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении группы из 8 человек: Александра Гузюкина, Сергея Антонова, Владимира Паламарчука, Антона Сновидова, Натальи Калининой, Татьяны Гарсеванидзе, Михаила Жигирь и Михаила Тучина, совершивших несколько преступлений, главная цель которых была связана с завладением квартир жителей Владивостока (п.п. «а,в,з,к» ч. 2 ст. 105, п.п. «а,з» ч. 2 ст. 126, ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 325 УК РФ,п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В январе 2009 г. следственными органами Следственного комитета по Приморскому краю раскрыто три убийства, совершенных преступной группой с целью завладения квартирами жителей города Владивостока. Задержаны восемь участников, двое из них сотрудники милиции, которые обеспечивали проникновение злоумышленников в квартиру, а после убийства – сокрытие трупа. Их жертвами становились люди из неблагополучных слоев общества.

Злоумышленники действовали с особой жестокостью и изощренностью. Например, чтобы убить одну из потерпевших, которая была родной сестрой одного из обвиняемых, Гузюкин при пособничестве других нанес женщине несколько ударов, связал её скотчем, сам наполнил ванну и подогрел кипятильником воду, затем насильно влил водку в рот потерпевшей и, перекрыв доступ воздуха, утопил её.

Несмотря на всю изобретательность, они так и не смогли распорядиться ни одной из квартир, поскольку преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов Приморского края.

Суд признал их виновными в зависимости от роли каждого и назначил наказание: Гузюкину - 24 года лишения свободы с отбытием в ИК строгого режима, Антонову - 19 лет 10 месяцев лишения свободы с отбытием в колонии особого режима, Сновидову - 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Паламарчуку - 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Калининой - 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Гарсеванидзе - 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, милиционерам Тучину и Жихарь - по 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права занимать соответствующие должности сроком на 2 года, кроме того, они лишены специального звания старший сержант милиции.

Материалы уголовного дела насчитывают 10 томов. Следователи провели более двадцати экспертиз и опросили десятки свидетелей. Громкое дело рассмотрено в Приморском краевом суде.

Оперативное сопровождение по делу провели сотрудники УВД по Приморскому краю. Обвинение поддерживала государственный обвинитель прокуратуры Приморского края. Расследование уголовного дела провёл следственный отдел по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности следственного управления СК РФ по Приморскому краю.