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У владивостокской милиции новый начальник

02 Декабря 2010, 16:34 | Дальний Восток

29 ноября личному составу представлен новый начальник УВД по г. Владивостоку полковник милиции Александр Бабакин.

Он сменил вышедшего на пенсию Виктора Двуреченского, который возглавлял владивостокскую милицию с 2008 г., сообщила пресс-служба УВД по г. Владивостоку.

Досье «ЗР»: Александр Святославович Бабакин родился в 1970 г. в г. Чирчик Ташкентской области, Узбекской ССР. В1991 году окончил Дальневосточное высшее командное училище в г. Благовещенске. С 1991-2001 год проходил службу в вооруженных силах на должностях офицерского состава. С 2001 года по настоящее время проходит службу в органах внутренних дел. В 2006 окончил Владивостокский филиал юридического института МВД РФ. В период службы в органах внутренних дел Александр Бабакин занимал должность начальника отдела Органов Внутренних Дел Яковлевского района УВД Приморского края, начальника отдела по Дальнегорскому городскому округу Приморского края, заместителя начальника УВД по г. Владивостоку – начальника отдела милиции №3.

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