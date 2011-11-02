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МИД России: Туристам надо держаться подальше от Бангкока

02 Ноября 2011, 15:13 | Дальний Восток

МИД России просит российских граждан воздержаться от поездок в столицу Таиланда, так как угроза затопления города сохраняется

Центральные районы Таиланда по-прежнему находятся под водой. Сильнейшее наводнение, начиная с июля 2011 года, затопило больше трети страны, в том числе большую часть Бангкока. В результате стихийного бедствия в Таиланде за последние месяцы погибли 384 человек.

Столицу Таиланда не удалось уберечь разрушительных последствий паводка: на данный момент восточные и северные районы города практически скрылись под водой. В Бангкоке нарушено движение транспорта, закрыты для доступа многие туристические достопримечательности.

МИД России предупреждает
российских туристов о возможных
опасностях.

«С учетом быстро меняющейся ситуации остается в силе рекомендация находящимся в Таиланде российским гражданам избегать посещения оказавшихся в зоне подтопления районов Бангкока и провинций, внимательно отслеживать погодные сводки и проявлять осмотрительность при определении маршрутов поездок по стране», - говорится в официальном сообщении российского дипломатического ведомства.

По информации МИД РФ, по состоянию на 1 ноября в центральных районах Таиланда, пострадавших от наводнения, ситуация остается тяжелой. «По-прежнему подтоплены северная и западная части Бангкока и прилегающие провинции. Угроза прорыва воды в центральную часть таиландской столицы не снята. Предпринимаются меры по укреплению дамб вокруг мегаполиса и центрального международного аэропорта «Суваннапум». По мнению властей, вероятность затопления новых районов Бангкока может сохраняться еще несколько дней», - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

По сообщению метеорологов, вода не отдаст отвоеванную территорию еще несколько дней. Наиболее опасными могут оказаться для туристов столичный район страны, а также несколько центральных провинций. Руководство Таиланда планирует выкачать в течение ближайших 10 дней 5,5 млрд кубометров воды с улиц столицы Бангкока, чтобы избежать затопления ее центральной части. Вода будет выкачана из каналов в восточных и западных районах Бангкока в реку Чаупхрая, затем она попадет в Сиамский залив.

В то же время крупнейший аэропорт Таиланда Суварнабхуми надежно защищен от паводков трехметровыми стенами. Прибрежные курорты страны также стихией не затронуты. Туристический район Паттайя, острова Пхукет, Самуй, Чанг по-прежнему готовы принимать гостей. Тем не менее, российские туроператоры отмечают спад бронирований российских граждан по Таиланду в связи с наводнениями.

Бангкок же в течение последней недели превратился из туристического центра в осажденную крепость. Городские власти прикладывают усилия, чтобы удержать 20 центральных районов города: надстраивают водные барьеры, перекрывают каналы, соединенные с уже затопленными кварталами. Между тем, премьер-министр страны Йинглак Чинават заявила накануне, что на окраине столицы были затоплены не менее 15 районов. По ее словам, под водой оказались территории столичных предприятий, в результате чего была парализована деятельность тысяч компаний. Сотни сотрудников предприятий остались без работы.

В ночь на 1 ноября на канале Клонг Сам-Ва произошла демонстрация горожан. Они требовали открыть шлюз канала, чтобы понизить уровень воды в северных районах. Препятствие защищает центр Бангкока от воды, но в то же время создает искусственную «запруду» в нескольких жилых кварталах. Глава администрации города Тирахон Манопайпибул констатировал: «Если правительство не сможет успокоить демонстрантов, заявления о том, что 20 центральных районов Бангкока в безопасности, необходимо пересмотреть. Ситуация резко ухудшится, если упустить контроль, и весь Бангкок будет затоплен». Возмущенные демонстранты обещали сломать дамбу, если им не пойдут навстречу.

К утру городское правительство согласилось на уступки и приоткрыло шлюз на 80 см, хотя демонстранты настаивали на 1.5 метровой «бреши». К каналу были подтянуты военные и полиция.

Gudok.ru сообщал о прорыве одной из дамб Бангкока, в результате чего в город хлынули миллионы литров воды. Как сообщил глава муниципального округа Клонг Тоей Вирапат Чайванукит, в дамбе образовалась брешь длиной в 10 метров, и вода потекла по улице Сухумвит в деловом районе Бангкока в районе 48-го и 50-го переулков.

К тому моменту, когда миллионы тонн воды хлынули по центральным улицами города,система железнодорожного транспорта тайской столицы перестала функционировать: пути оказались под водой. Авиакомпании не могут обеспечить места всем желающим покинуть столичный район по воздуху. Более 1000 автобусов осуществляли вывоз населения из многомиллионного города.

Автор: Gudok.ru
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