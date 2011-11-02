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Радиационный фон в зоне Фукусимы стабилизировался

02 Ноября 2011, 01:28 | Дальний Восток

Правительство Японии признало, что держало в тайне значительную часть информации о распространении радиации в результате аварии на АЭС «Фукусима-1». Там пояснили, что это было сделано, чтобы не допустить паники, однако заявили, что такая позиция была ошибочной.

Как сообщило ИТАР-ТАСС со ссылкой на слова главы секретариата объединенного штаба по ликвидации аварии, советника премьера страны ГОСИ Хосоно, от широкой публики было сокрыто по меньшей мере 5 тысяч замеров и оценок распространения радиации. Чиновник заверил, что впредь вся информация о ситуации на атомной станции будет предаваться огласке и распространяться незамедлительно.

Как отмечает пресса, авария на «Фукусиме-1» показала также неэффективность системы сбора данных о радиации с АЭС и прогнозирования ее распространения, которая существовала в стране последние 14 лет. На разработку и поддержание такой структуры Япония затратила более $341 млн. Однако система была полностью выведена из строя 11 марта, когда мощное цунами уничтожило источники ее энергоснабжения.

На АЭС продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. Там начата установка оборудования для перезапуска системы охлаждения и идет монтаж вентиляционной системы на первом реакторе для очистки воздуха от радиоактивных частиц. Источники в компании TEPCO, которая является оператором «Фукусимы-1», сообщают, что из здания намерены выкачать воздух и использовать фильтры для извлечения радиоактивных частиц из пыли. На АЭС идут также работы по расчистке территории от радиоактивных фрагментов и по откачке высокоактивной воды из турбинных зданий. Продолжаются работы по защите коммуникаций от возможных цунами.

Радиационная обстановка в зоне АЭС и в ближайших префектурах стабилизировалась. Но вопрос о возвращении жителей 20-километровой зоны эвакуации вокруг аварийной АЭС «Фукусима-1» в свои дома может быть рассмотрен только в конце этого года. «Если план по ликвидации последствий аварии будет выполняться в срок, то в конце года в зависимости от результатов мониторинга мы постараемся оценить, могут ли жители эвакуационной зоны вернуться в свои дома», - заявил 4 мая премьер-министр Японии Наото КАН в выступлении в префектуре Сайтама. По данным ИТАР-ТАСС, общее число эвакуированных превысило 80 тысяч человек.

В начале мая Главное полицейское управление страны обнародовало обновленные данные о жертвах стихии. По информации на вторник, общее число погибших и пропавших без вести составляет 25 461 человек (14 755 жертв и 10 706 пропавших). Во временных убежищах для эвакуированных из зоны бедствия, которая охватывает 18 префектур, до сих пор остаются 125 тысяч человек.

Автор: По материалам информагентств
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