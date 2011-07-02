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Взломана страница основателя Facebook

02 Июля 2011, 02:27 | Дальний Восток

Аккаунт основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга подвергся хакерской атаке.

Взломщики разместили от имени Марка Цукерберга сообщение следующего содержания: "Дадим волю хакерам: если Facebook нуждается в деньгах, вместо того, чтобы обращаться в банки, почему бы не позволить пользователям инвестировать в Facebook? Почему бы не трансформировать Facebook в "социальный бизнес", так, как это описывал нобелевский лауреат Мухаммад Юнус? Что вы думаете на этот счет?".

Вскоре после публикации этого сообщения более 1,8 тыс. пользователей отметили, что им "нравится" эта идея, и более 500 оставили комментарии, сообщает it.siteua.org. Затем аккаунт был заблокирован. Сам основатель социальной сети никак не прокомментировал очередной взлом системы безопасности, пишет anti-malware.ru.

Автор: По материалам информагентств
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