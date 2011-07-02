Россия vs. коррупция. Коррупция победила

В России каждый год совершаются сотни тысяч преступлений коррупционной направленности, в результате которых разворовывается государственная казна, присваиваются и вывозятся за рубеж многие миллиарды долларов. Из всей этой массы раскрываются лишь сотни преступлений, а ход в прокуратуре и суде получают всего-навсего единицы, пишет "Клерк.ru".

В соответствии с данными рейтинга Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International, публикуемого в конце каждого года, Россия по уровню коррупции заняла в 2010 году 154 строчку из 178 возможных позиций. Индекс России в рейтинге равен 2,1 баллам. Такой же результат показали Лаос, Таджикистан, Кения и Папуа-Новая Гвинея. Хуже дела с коррупцией обстоят только в Афганистане, Мьянме и Сомали. Словом, нам есть куда стремиться.

Представленные выше цифры выглядят довольно странно. Ведь борьба с коррупцией в нашей стране вот уже лет пять, как объявлена в качестве основополагающей национальной идеи, а всевозможные правовые меры, предпринятые государством в этом направлении, вообще не поддаются точному счету. Официальное объяснение данного феномена оперирует понятием неэффективности. Неэффективности ранее принятых законов, которые как всегда почему-то отказываются работать.

Так, из последних провалившихся антикоррупционных инициатив государства – обязательное декларирование доходов чиновников и строгий запрет на занятие предпринимательской деятельностью. Как оказалось, чиновники упорно не желают распространяться о своих доходах и предпочитают совмещать свои должности с участием в коммерческих организациях. При этом за прошедший год число преступлений коррупционной направленности только выросло, а громких расследований и сенсационных посадок опять не последовало.

Очередной виток борьбы

В корне исправить ситуацию призван принятый Госдумой в первом чтении масштабный законопроект, основная цель которого ни много ни мало – изничтожение коррупции как таковой. В кулуарах документ уже получил название новационного и правительство возлагает на него большие надежды. Но, по сути, ничего новационного в нем нет. Международных стандартов и норм по борьбе с коррупцией он не учитывает, жесткой уголовной ответственности для казнокрадов не устанавливает и палки в колеса коррупционерам не вставляет. Говоря же о практической значимости документа в декларируемых им же целях, стоит обратить внимание на массу оговорок, неоднозначность в формулировках и отсылок к неким законам и правовым актам.

Итак, предлагается установить обязанность кредитных организаций, регистрирующих и налоговых органов представлять сведения о доходах всех чиновников уполномоченным органам и должностным лицам. Мера с банками действительно новационная, учитывая тот факт, что основными акционерами и управляющими российских банков являются сами чиновники и их дети.

Также предлагается возложить на всех без исключения слуг народа обязанность ежегодно представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах и имуществе своих супруги и несовершеннолетних детей. Почему именно несовершеннолетних непонятно. По всей видимости, совершеннолетние дети воров по определению ворами являться не могут. Не могут ими являться и все прочие родственники казнокрадов. Далее соответствующие ограничения и обязанности устанавливаются и в отношении лиц, замещающих должности в государственных корпорациях, фондах или иных организациях, создаваемых РФ.

При этом в соответствии с документом гражданский служащий может быть уволен в случае непринятия мер по урегулированию конфликта чьих-то там (понятно чьих) интересов, непредставления сведений о доходах и имуществе либо представления заведомо недостоверных и неуведомления об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Кроме того, госслужащие могут подлежать увольнению в случае участия на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением, правда, случаев, установленных самим же законом.

Как водится, ключевым здесь является слово “могут”. Причем сокрытие доходов трактуется в документе не как преступление, а как правонарушение, то есть деяние, за которое могут либо оштрафовать, либо публично осудить и сместить с должности. Таким образом, казнокрадов могут уволить, а могут и не уволить. Кроме того, настораживает и оговорка, что коррупционеры могут быть привлечены и к иным видам ответственности по законодательству РФ. Например, к строгому выговору по ТК РФ или переводу на другую должность.

Можно сказать, что законопроект - липа. Очередная антикоррупционная липа, которая в другой стране не выдержала бы никакой антикоррупционной экспертизы.

Методы борьбы

Так, как борется с коррупцией российское государство, никто и нигде с коррупцией уже не борется. Кроме, разумеется, стран, по уши погрязших в воровстве и беспределе должностных лиц. По факту борьба с коррупцией давно превратилась в выгодный бизнес и форму рядового рейдерства. Невозможно душить коррупцию руками коррупционеров. Между тем, Россия методично раз за разом продолжает наступать на те же грабли. Представляется, что неспроста.

Представление информации о доходах семей чиновников, их имуществе и банковских счетах, равно как и последующее проведение выборочных проверок (всех проверить не хватит ни сил, ни времени) предоставленных сведений – это не борьба. Это черт знает, что такое. Во-первых, сокрытие реальных доходов не представляет серьезной проблемы даже в условиях жесточайшего контроля централизованных систем планово-командных экономик.

Поэтому при нежелании афишировать доходы и имущество выяснить, сколько человек зарабатывает и где он это все зарабатывает, какими способами практически невозможно. Во-вторых, выборочные проверки полученных от самих же чиновников сведений уже сами по себе создают угрозу необъективности и коррупциогенности работы в этом направлении.

Борьба с коррупцией – это не собачье дело всяких там Хинштейнов, Магнитских, Кардинов, Навальных и Сатаровых. Это не клоунада, не предвыборный лозунг, не шоу-бизнес и не рекламный билборд. Заниматься вопросами коррупции должно исключительно государство и исключительно без всякой огласки.

Разглагольствовать о том, сколько взяточников было поймано за год и вновь отпущено на свободу с условными сроками тюремного заключения – значит признавать правовое бессилие государства в этой сфере. Огласка антикоррупционных процессов оправдана лишь в экстренных случаях. Когда публичный расстрел или повешение коррупционера производятся в целях общей превенции и острастки. Подавляющий же объем работы должен проходить без помпы. Также целенаправленно, методично и рутинно, как это делали сотрудники ОБХСС в Советском Союзе.

На самом деле, сейчас раскрытие коррупционных преступлений не составляет большого труда. Особенно в России. Дело в том, что в отличие от иностранных чиновников, которых во все времена украшала скромность, российские госслужащие такой добродетелью похвастаться, увы, не могут.

Поэтому выявление нетрудовых доходов в виде астрономических банковских счетов, вилл и частных предприятий, легальность которых по всем понятным причинам доказать невозможно в принципе, может происходить даже без выезда на место. Естественно при информационной поддержке со стороны сознательной части граждан. И методы, ранее применяемые в расследовании фактов хищения социалистической собственности, походят здесь как нельзя лучше.

Про наказания

В подавляющем большинстве государств быть осужденным за коррупцию означает понести одно из самых суровых из существующих в национальной системе правовых санкций наказаний. От длительного тюремного заключения с конфискацией всего движимого и недвижимого имущества вплоть до членовредительства и смертной казни с последующим остракизмом, либо публичным осуждением всех близких и родственников.

Россия в свойственной ей одной манере отвергает общемировую практику. У нас все перевернуто с ног на голову, и в соответствии с наметившейся долгосрочной тенденцией по либерализации УК РФ адекватные меры уголовной ответственности замещены штрафами и условными сроками заключения.

В соответствии с докладом Председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, в 2010 году судами было рассмотрено порядка полутора миллионов дел, возбужденных по фактам совершения коррупционных деяний. Всего же было осуждено только 9 тысяч человек, более 60 процентов из которых получили условное наказание, а другие заплатили в казну копеечные штрафы. Статистика на грани научной фантастики.

Фактически нужно говорить скорее об отсутствии уголовной ответственности для коррупционеров, нежели о каком-либо уголовном преследовании и справедливом наказании. Получается, что в одном из самых коррумпированных государств мира антикоррупционная работа вообще не ведется. И перечень наказаний, которые в теории могут понести казнокрады, ситуацию только усугубляют.

Вообще, когда чиновник грабит миллиардами долларов, наказывать его рублем, по меньшей мере, глупо. Если кто-то хочет наказывать таких чиновников рублем, он либо не в себе, либо в доле с этим самым чиновником. Также не поддается никакому логическому объяснению постоянные попытки российских законодателей либерализовать карательно-репрессивную функцию уголовной ответственности, сведя ее на нет. При этом в качестве наиболее гуманной альтернативы уголовному преследованию казнокрадов преподносится какая-то метафизическая профилактика преступности и полностью дискредитировавшая себя антикоррупционная экспертиза.

При этом даже дураку понятно, что вор никогда не поймает себя на мысли, что воровать – это плохо и никаких препятствий для себя же воздвигать не будет. С беспрецедентным воровством в стране будет покончено только тогда, когда вор будет точно знать, что будет справедливо убитым, а на месте его многочисленных вилл и резиденций еще тысячу лет ничего, кроме сорняков расти не будет.

Подобная же участь в обязательном порядке должна следовать и за попытку дачи взятки. В конце – концов, подлецы, стремящиеся всучить чиновнику взятку для того, чтобы избежать ответственности или не стоять в очередях, целиком и полностью виновны в том, что в стране нет ни бесплатной медицины, ни бесплатного образования, ни доступных государственных услуг.

Антикоррупционная идеология

Другой немаловажной причиной провалов политики России в сфере противодействия коррупции является то, что ни со стороны общества, ни со стороны государства до сих пор не культивируется и не пропагандируется идеология крайней нетерпимости и откровенной вражды по отношению к взяточникам и проворовавшимся чиновникам. Напротив, вором в России быть престижно и модно. Воры имеют недвижимость за границей, банковские счета по всему миру, многочисленные автопарки и объекты инфраструктуры, им принадлежат земли и фабрики, природные богатства и многомиллиардные активы. Больше того, они обладают юридической неприкосновенностью и про них снимают тиражируемые фильмы.

С другой стороны, для каждого здравомыслящего человека очевидно, что коррупция в стране начинается именно в тот момент, когда чиновника начинают ставить в привилегированное по сравнению со всеми прочими гражданами положение. Любая мелкая льгота, любая незначительная надбавка к должностному окладу, любой невзрачный знак отличия развращают чиновника настолько, что он автоматически перестает быть гражданином своего Отечества, и превращается в его распорядителя.

Если очередной чиновник получает за казенный счет мерседес и врубает служебную мигалку, это означает, что страх оказаться в перспективе под подозрением правоохранителей у него отсутствует. Надо полагать, по причине отсутствия самих оснований для страха - чиновник в курсе, что ему ничего не будет. Просто потому, что он – один из двух миллионов таких же слуг народа в кавычках, и если уж распутывать до конца, то к стенке придется ставить поголовно все два миллиона.

Самое ужасное здесь заключается в том, что уже давно никого не возмущает наличие у госслужащих дорогих немецких автомобилей, шестиэтажных дворцов и личных гостиничных комплексов. Все привыкли к тому, что любой бюрократ в силу своего мандата может, скажем, стать за государственный счет первым космическим туристом-казнокрадом. В свою очередь чиновники также привыкли использовать государственную кассу, как свой личный карман. Привыкли в силу безнаказанности.

Служебные автомобили, самолеты, стратегические объекты, армия, суды и милиция используются ими в личных целях по любому удобному поводу. Все это наблюдают ежедневно, но никакого негодования и недовольства со стороны общественности данные факты не вызывают. Почему об этом не говорят, не пишут, не снимают фильмы, не расследуют, не трезвонят в национальные и международные инстанции - непонятно.

Тем более это непонятно, что информационно-административная связка государство-общество действует сейчас во всех странах, официально заявивших курс на борьбу с коррупционными проявлениями. Проще говоря, в то время как весь прочий мир доносит на воров и расследует хищения, россияне предпочитают безмолвствовать, довольствуясь беспристрастным наблюдением со стороны. Получается порочный круг. Государство в одиночку справиться с ворами не может, а общество “стучать” на этих воров не хочет. Потому что это не по понятиям. Воровским, кстати.