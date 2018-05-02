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Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке

02 Мая 2018, 17:19 | Дальний Восток

На Дальний Восток он приехал покататься на лыжах

На Камчатке умер основной акционер группы компаний «Ланит» Георгий Генс. На Дальнем Востоке он катался на горных лыжах, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Основной акционер группы компаний «Ланит» Георгий Генс умер утром 30 апреля. Об этом рассказал РБК управляющий директор «Ланит» и вице-президент компании Владимир Грибов.

В разговоре с РБК Грибов сообщил, что Генс умер на Камчатке, когда катался на горных лыжах. «По предварительной информации, оторвался тромб», — сказал он.

Компания «Ланит» в некрологе, посвященном Генсу, принесла соболезнования всем его родным и близким. «Георгий Генс — ярчайшая звезда российского ИТ-бизнеса, фигура колоссального масштаба. Человек, стоявший у истоков и бесконечно много сделавший для развития информационных технологий в России», — говорится в некрологе, поступившем в РБК.

Группа компаний «Ланит» управляет сетями re: Store, Samsung, Lego, Nike, Sony Center (всего более 340 магазинов). Основным бизнесом для «Ланита» была поставка в Россию оборудования мировых производителей, внедрение программных решений и разработка собственного программного обеспечения. На сайте компании указывается, что «Ланит» сотрудничает с более чем 250 мировыми производителями оборудования и программных решений. Консолидированный оборот группы компаний «Ланит» в 2016 году составил 114,5 млрд руб. Состhttps://ria.ruояние Генса журнал Forbes оценивал в $700 млн, что делало его 151-м в списке богатейших жителей страны.

Генс родился 5 октября 1954 года. Выпускник экономического факультета МГУ, кандидат экономических наук, в 1989 году он возглавил компанию «Ланит», которая с тех пор занимается производством IT-продуктов, продажей программ и оборудования. Бизнесмен поддерживал искусство и собирал живопись. В 2016 году он стал лауреатом премии им. А.М. Лобанова, учрежденной худруком театра Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой Олегом Меньшиковым. Премия была вручена ему «за меценатство и благотворительную помощь театру».

Второй бизнес Генса — продвижение торговых сетей — осуществляется через Inventive Retail Group. Помимо этого бизнесмен вкладывался в некоторые банки, в том числе Оргэсбанк и «Российский кредит».

Фото РИА "Новости".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: лыжи  генс  Камчатка  Ланит 



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