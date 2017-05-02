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У самолета, летевшего с Сахалина на Камчатку, не закрылись шасси
Подвел канадский двухмоторный Bombardier DHC-8
Самолет авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот»), выполнявший рейс из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский, в понедельник утром вернулся в аэропорт вылета из-за незакрытого шасси.
Самолет DHC-8-402 вылетел из аэропорта Южно-Сахалинска в 08:55 местного времени по расписанию и вернулся через полчаса в аэропорт вылета.
Посадка прошла в штатном режиме, никто из членов экипажа (5 человек) и пассажиров (21 человек) не пострадал. В тот же день пассажиры вылетели на Камчатку на другом самолете авиакомпании.
Как положена в подобных случаях, создана специальная комиссия, которая выясняет причины инцидента с шасси.
Досье «Золотого Рога»: DHC-8-402 - двухмоторный турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолет для линий малой и средней протяженности, разработанный и выпускаемый канадской авиастроительной компанией de Havilland Canada до 1992 года. С 1992 года по настоящее время Bombardier DHC-8 производится канадской авиастроительной компанией Bombardier Aerospace, которая в 1992 году выкупила компанию De Havilland Canada у американской авиастроительной компании Boeing. С 1996 года самолет носит обозначение Q - серия от английского слова «тихий», благодаря установленной системе активного шумоподавления, разработанной для снижения уровня шума в салоне самолета и снижения вибрации до уровня турбореактивных авиалайнеров.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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Шасси входят и выходят. У вас в заголовке они не раскрылись, в статье не закрылись. Не знаете, не пишите. Или хотя бы в Википедию загляните. Хотя это моветон.