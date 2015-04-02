У берегов Камчатки затонул автономный траулер "Дальний Восток"

Большой автономный траулер морозильного типа "Дальний Восток" затонул вчера в акватории Охотского моря. В настоящее время около десять рыболовецких судов участвуют в спасательной операции, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным МЧС России, по состоянию на 00.00 мск (07.00 по Владивостоку) из воды были подняты 33 человека. Пока есть информация о восьми погибших членах экипажа, еще 25 моряков находятся на спасательных плотах, они живы.

По предварительным данным, на борту находились 132 человека. 78 россиян, в основном приморцы и сахалинцы, и 54 иностранца. Cудовладельцем судна, приписанного к порту Невельск, является ООО "Магеллан"

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.