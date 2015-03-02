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У берегов Камчатки терпит бедствие судно из Владивостока

02 Марта 2015, 16:15 | Дальний Восток

Спасатели на вертолете Ми-8 МЧС эвакуировали первых 14 членов экипажа судна "Нарвал", севшего на мель у берегов Камчатки, сообщает газета «Золотой Рог» ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"В понедельник утром по местному времени рыбаков подняли на борт вертолета с борта судна с помощью спускового устройства, сейчас МИ-8 со спасенными людьми летит в Петропавловск-Камчатский. Как только они окажутся в безопасности, вертолет вернется за остальными членами экипажа", - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что в краевом центре спасенных встречают автомобиль с медиками, теплый кунг, приготовленный спасателями, психологи МЧС, представители компании-судовладельца, которые разместят членов экипажа "Нарвала" в двух гостиницах.

Как сообщалось, российское рыболовное судно "Нарвал" (порт приписки - Владивосток) с 27 членами экипажа на борту село на мель в акватории Авачинского залива у берегов Камчатки в ночь на воскресенье. В результате инцидента никто не пострадал. Но судно получило пробоину в районе машинного отделения, через которую поступает вода. Двигатель судна остановлен. "Нарвал" находится между мысом Шипунский и бухтой Бечевинка в 80 километрах от Петропавловска-Камчатского, до береговой черты 2 километра.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: нарвал  МЧС  Камчатка  ми-8 



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