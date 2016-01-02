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МЧС: Приморье возглавляет список пожароопасных регионов

02 Января 2016, 19:48 | Дальний Восток

По статистике МЧС  в наибольшей «зоне риска» по возникновению пожаров в новогодние каникулы находятся Приморский и Хабаровский края, Амурская область. Об этом сообщает газета «Золотой Рог».

Также пожароопасность высока в Омской, Кемеровской, Новосибирской областях, в Красноярском и Алтайском краях, Иркутской области, Забайкальском крае. Высокий уровень пожаров традиционно фиксируется в Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, Башкирии, Пермском крае, Оренбургской области, в Саратове и Пензе. Кроме того, риск бытовых пожаров повышается во время празднования Нового года в Московской, Владимирской и Калужской областях, а также в Москве. Из южных регионов в зоне риска находится Краснодарский край.

В ведомстве отмечают, что во время январских праздников в некоторых регионах количество бытовых пожаров возрастает на 5%, а количество жертв бытовых пожаров – до 19% по сравнению с непраздничными днями.

Также в МЧС отметили, что в новогодние праздники люди также часто страдают и гибнут, провалившись под лёд на репках и озерах, а также из-за отрыва прибрежных льдов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: пожар  МЧС 



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