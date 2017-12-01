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Японское море выбросило на берег лодку с чудовищным грузом
Восемь человеческих тел были обнаружены в деревянной лодке, которую выбросило на берег в префектуре Акита на севере Японии, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Предположительно все погибшие являются северокорейскими гражданами.
Жуткая находка была сделана утром 26 ноября. Лодку заметили в прибрежных водах еще за два дня до этого, однако из-за плохой погоды тогда к ней не удалось приблизиться, сообщает Japan Today. По словам представителей береговой охраны Японии, некоторые тела уже превратились в скелеты.
Ранее сообщалось, что в той же префектуре Акита на берег выбросило северокорейское рыболовецкое судно, мотор которого сломался во время плавания. Его экипаж изъявил желание вернуться в КНДР.
Фото Japan Today.
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