Японское море выбросило на берег лодку с чудовищным грузом

Восемь человеческих тел были обнаружены в деревянной лодке, которую выбросило на берег в префектуре Акита на севере Японии, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Предположительно все погибшие являются северокорейскими гражданами.

Жуткая находка была сделана утром 26 ноября. Лодку заметили в прибрежных водах еще за два дня до этого, однако из-за плохой погоды тогда к ней не удалось приблизиться, сообщает Japan Today. По словам представителей береговой охраны Японии, некоторые тела уже превратились в скелеты.

Ранее сообщалось, что в той же префектуре Акита на берег выбросило северокорейское рыболовецкое судно, мотор которого сломался во время плавания. Его экипаж изъявил желание вернуться в КНДР.

Фото Japan Today.