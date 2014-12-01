В Якутии при пожаре на ферме погибли пол сотни коров

Утром 1 декабря поступило сообщение о пожаре в коровнике сельскохозяйственного производственного кооператива, расположенном на улице Нагорная в селе Улахан-Ан Хангаласского района.

Через 5 минут после поступления вызова о пожаре огнеборцы были на месте, к моменту их прибытия из строения был виден дым. Пожарными эвакуированы более ста голов, сообщили в республиканском МЧС.

В результате пожара огнём поврежден коровник на площади 20 квадратных метров. По предварительным данным, погибло более 50 голов крупного рогатого скота.

Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются. Условиями, способствовавшими развитию пожара, явились позднее обнаружение и сообщение на "01".

ZRPRESS.RU, Владивосток.