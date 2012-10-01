Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ОАО «ДЭК» установило более 8 тысяч фактов хищения электроэнергии на сумму более 140 млн руб.
ВЛАДИВОСТОК, 1 октября, ZRPRESS. За 8 месяцев текущего года в результате совместных рейдовых проверок сотрудников ОАО «ДЭК» (входит в ОАО «РАО Энергетические системы Востока») с персоналом сетевых организаций и управляющих компаний зафиксировано 8280 фактов хищения энергоресурса.
Всего недобросовестные физические лица, организации и предприятия Приморского, Хабаровского краев, Еврейской автономной и Амурской областей безучетно потребили почти 47 миллионов киловатт-часов на сумму 143,3 миллиона рублей.
Данного объема хватило бы для обеспечения электроэнергией, например, крупного теплоснабжающего предприятия в Приморье КГУП «Примтеплоэнерго» на протяжении двух месяцев.
Как рассказал генеральный директор ОАО «ДЭК» Виктор МИЛУШ, в текущем году с вступлением в силу постановлений Правительства РФ № 442 и № 354 начисления за незаконное потребление электроэнергии физическим и юридическим лицам существенно возросли.
- Теперь согласно Постановлению Правительства РФ № 442, если при проведении проверки на предприятиях будет установлен факт безучетного потребления электроэнергии, то ущерб определяется исходя из величины использования всего имеющегося оборудования и электроприборов. Данная максимальная мощность умножается на 24 часа и на количество дней с момента предыдущей проверки, но не более 1 года. Ранее период не превышал 6 месяцев. Похищенный объем умножается на действующую в расчетном периоде цену, сформированную в соответствии с Правилами применения цен (тарифов), утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам №364-Э/4, - пояснил Виктор МИЛУШ.
Что касается населения, то в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 при обнаружении нарушений у физического лица совокупная мощность всех его бытовых и осветительных приборов, умножается на 24 часа и на количество дней с момента предыдущей проверки, но не более 6 месяцев. Далее объем выявленного хищения умножается на тариф, действующий для населения. До вступления в силу постановления Правительства РФ №354 недобросовестные потребители оплачивали похищенную электроэнергию по установленным нормативам, сообщает пресс-центр ОАО «ДЭК».
Досье: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья (Дальэнергосбыт), Хабаровского края (Хабаровскэнергосбыт), Амурской области (Амурэнергосбыт), ЕАО (Энергосбыт ЕАО). Компания является основным гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны. Основной акционер – ОАО «РусГидро».
Новости тематики
Новости раздела
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя