www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.82 р. 100 JPY: 58.3 р.
EUR: 77.38 р. 10 CNY: 95.71 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Энергетика
Распечатать

ОАО «ДЭК» установило более 8 тысяч фактов хищения электроэнергии на сумму более 140 млн руб.

01 Октября 2012, 14:37 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября, ZRPRESS. За 8 месяцев текущего года в результате совместных рейдовых проверок сотрудников ОАО «ДЭК» (входит в ОАО «РАО Энергетические системы Востока») с персоналом сетевых организаций и управляющих компаний зафиксировано 8280 фактов хищения энергоресурса.

Всего недобросовестные физические лица, организации и предприятия Приморского, Хабаровского краев, Еврейской автономной и Амурской областей безучетно потребили почти 47 миллионов киловатт-часов на сумму 143,3 миллиона рублей.

Данного объема хватило бы для обеспечения электроэнергией, например, крупного теплоснабжающего предприятия в Приморье КГУП «Примтеплоэнерго» на протяжении двух месяцев.

Как рассказал генеральный директор ОАО «ДЭК» Виктор МИЛУШ, в текущем году с вступлением в силу постановлений Правительства РФ № 442 и № 354 начисления за незаконное потребление электроэнергии физическим и юридическим лицам существенно возросли.

- Теперь согласно Постановлению Правительства РФ № 442, если при проведении проверки на предприятиях будет установлен факт безучетного потребления электроэнергии, то ущерб определяется исходя из величины использования всего имеющегося оборудования и электроприборов. Данная максимальная мощность умножается на 24 часа и на количество дней с момента предыдущей проверки, но не более 1 года. Ранее период не превышал 6 месяцев. Похищенный объем умножается на действующую в расчетном периоде цену, сформированную в соответствии с Правилами применения цен (тарифов), утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам №364-Э/4, - пояснил Виктор МИЛУШ.

Что касается населения, то в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 при обнаружении нарушений у физического лица совокупная мощность всех его бытовых и осветительных приборов, умножается на 24 часа и на количество дней с момента предыдущей проверки, но не более 6 месяцев. Далее объем выявленного хищения умножается на тариф, действующий для населения. До вступления в силу постановления Правительства РФ №354 недобросовестные потребители оплачивали похищенную электроэнергию по установленным нормативам, сообщает пресс-центр ОАО «ДЭК».

Досье: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья (Дальэнергосбыт), Хабаровского края (Хабаровскэнергосбыт), Амурской области (Амурэнергосбыт), ЕАО (Энергосбыт ЕАО). Компания является основным гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны. Основной акционер – ОАО «РусГидро».

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru