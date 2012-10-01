ОАО «ДЭК» установило более 8 тысяч фактов хищения электроэнергии на сумму более 140 млн руб.

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября, ZRPRESS. За 8 месяцев текущего года в результате совместных рейдовых проверок сотрудников ОАО «ДЭК» (входит в ОАО «РАО Энергетические системы Востока») с персоналом сетевых организаций и управляющих компаний зафиксировано 8280 фактов хищения энергоресурса.

Всего недобросовестные физические лица, организации и предприятия Приморского, Хабаровского краев, Еврейской автономной и Амурской областей безучетно потребили почти 47 миллионов киловатт-часов на сумму 143,3 миллиона рублей.

Данного объема хватило бы для обеспечения электроэнергией, например, крупного теплоснабжающего предприятия в Приморье КГУП «Примтеплоэнерго» на протяжении двух месяцев.

Как рассказал генеральный директор ОАО «ДЭК» Виктор МИЛУШ, в текущем году с вступлением в силу постановлений Правительства РФ № 442 и № 354 начисления за незаконное потребление электроэнергии физическим и юридическим лицам существенно возросли.

- Теперь согласно Постановлению Правительства РФ № 442, если при проведении проверки на предприятиях будет установлен факт безучетного потребления электроэнергии, то ущерб определяется исходя из величины использования всего имеющегося оборудования и электроприборов. Данная максимальная мощность умножается на 24 часа и на количество дней с момента предыдущей проверки, но не более 1 года. Ранее период не превышал 6 месяцев. Похищенный объем умножается на действующую в расчетном периоде цену, сформированную в соответствии с Правилами применения цен (тарифов), утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам №364-Э/4, - пояснил Виктор МИЛУШ.

Что касается населения, то в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 при обнаружении нарушений у физического лица совокупная мощность всех его бытовых и осветительных приборов, умножается на 24 часа и на количество дней с момента предыдущей проверки, но не более 6 месяцев. Далее объем выявленного хищения умножается на тариф, действующий для населения. До вступления в силу постановления Правительства РФ №354 недобросовестные потребители оплачивали похищенную электроэнергию по установленным нормативам, сообщает пресс-центр ОАО «ДЭК».

Досье: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья (Дальэнергосбыт), Хабаровского края (Хабаровскэнергосбыт), Амурской области (Амурэнергосбыт), ЕАО (Энергосбыт ЕАО). Компания является основным гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны. Основной акционер – ОАО «РусГидро».