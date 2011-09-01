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В Сахалинской области бывший вице-мэр одного из районов получил 5 лет колонии

01 Сентября 2011, 15:51 | Дальний Восток

Сахалинский областной суд вынес приговор бывшему первому вице-мэру Невельского района Сергею Урванцеву, признанного виновным в получении крупной взятки, передает пресс-служба Генпрокуратуры.

Следствие и суд установили, что осенью 2007 года между администрацией Невельского муниципального района и ООО «Инвесткомстрой Плюс» был заключен договор по оформлению проектно-сметной документации, оказание консультационных, информационных услуг и работ, связанных с ликвидацией последствий землетрясения в Невельском районе, согласно которому администрация МО обязуется выплатить обществу 42,5 млн. руб.

Весной 2008 года после выполнения услуг по договору и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ чиновник потребовал от руководителей ООО 8 млн руб. за оказание содействия в скорейшей оплате работ администрацией района.

Руководитель ООО, опасаясь, что в противном случае произойдет затягивание перечисления денежных средств на счет фирмы, передала через посредников чиновнику требуемую сумму.

Суд приговорил Сергея Урванцева к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн руб. Кроме того, суд принял решение о взыскании с осужденного предмета взятки в сумме 8 млн руб.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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