Течь на плотине одного из водохранилищ Дальнего Востока может спровоцировать ЧС

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 31 июля, ZRPRESS. Власти Чаунского района Чукотского автономного округа обеспокоены аварийной ситуацией на плотине водохранилища города Певек, где с июня не удается ликвидировать течь, что может спровоцировать возникновение чрезвычайной ситуации, сообщает администрация района.

В результате разгерметизации в середине июня плотины на ручье Певек, предназначенной для создания водохранилища, которое обеспечит водой одноименный заполярный город с населением около 5,5 тысячи человек и Чаунскую ТЭЦ, уровень водохранилища на данный момент составляет менее 43 метров. Это примерно на 2,5 метра ниже минимально допустимой в это время года отметки.

Отсыпки плотины позволили лишь уменьшить течь с 800-900 кубометров до 250 кубометров в час, но не ликвидировать ее.

По словам главы района Евгения Данилюка, аварийная ситуация сохраняется, и есть угроза перерастания ее в чрезвычайную, поэтому необходимо срочно начать переговоры с подрядной организацией о заключении контракта на проведение ремонтных работ, одновременно продолжая отсыпку плотины. В противном случае придется не только восстанавливать гидротехническое сооружение, но и проводить затратные мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению населения города водой и теплом, которое подается в дома заполярного города круглогодично.

Проблемы на певекской плотине начались еще в июне 2009 года, когда была обнаружена утечка объемом около 270 кубометров в час. Тогда отсыпные работы позволили стабилизировать ситуацию. Аналогичные явления наблюдались летом 2010 и 2011 годов, когда на плотине наблюдалась течь объемом до 720 кубометров в сутки. Для ее устранения также производилась отсыпка грунта.

В связи с этим на реализацию первого этапа ремонта плотины из средств федерального и окружного бюджетов было выделено более 90 миллионов рублей. Общая же стоимость работ в соответствии с ранее разработанным проектом составляет около 200 миллионов рублей.

Плотина на ручье Певек расположена в семи километрах от города Певек. Полезный объем водохранилища превышает 1,3 миллиона кубических метров воды, пишет РИА Новости.