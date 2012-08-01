Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Течь на плотине одного из водохранилищ Дальнего Востока может спровоцировать ЧС
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 31 июля, ZRPRESS. Власти Чаунского района Чукотского автономного округа обеспокоены аварийной ситуацией на плотине водохранилища города Певек, где с июня не удается ликвидировать течь, что может спровоцировать возникновение чрезвычайной ситуации, сообщает администрация района.
В результате разгерметизации в середине июня плотины на ручье Певек, предназначенной для создания водохранилища, которое обеспечит водой одноименный заполярный город с населением около 5,5 тысячи человек и Чаунскую ТЭЦ, уровень водохранилища на данный момент составляет менее 43 метров. Это примерно на 2,5 метра ниже минимально допустимой в это время года отметки.
Отсыпки плотины позволили лишь уменьшить течь с 800-900 кубометров до 250 кубометров в час, но не ликвидировать ее.
По словам главы района Евгения Данилюка, аварийная ситуация сохраняется, и есть угроза перерастания ее в чрезвычайную, поэтому необходимо срочно начать переговоры с подрядной организацией о заключении контракта на проведение ремонтных работ, одновременно продолжая отсыпку плотины. В противном случае придется не только восстанавливать гидротехническое сооружение, но и проводить затратные мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению населения города водой и теплом, которое подается в дома заполярного города круглогодично.
Проблемы на певекской плотине начались еще в июне 2009 года, когда была обнаружена утечка объемом около 270 кубометров в час. Тогда отсыпные работы позволили стабилизировать ситуацию. Аналогичные явления наблюдались летом 2010 и 2011 годов, когда на плотине наблюдалась течь объемом до 720 кубометров в сутки. Для ее устранения также производилась отсыпка грунта.
В связи с этим на реализацию первого этапа ремонта плотины из средств федерального и окружного бюджетов было выделено более 90 миллионов рублей. Общая же стоимость работ в соответствии с ранее разработанным проектом составляет около 200 миллионов рублей.
Плотина на ручье Певек расположена в семи километрах от города Певек. Полезный объем водохранилища превышает 1,3 миллиона кубических метров воды, пишет РИА Новости.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
Новости раздела
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- В России начала стремительно падать реальная зарплата населения
- Дарькин начал экономить