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Течь на плотине одного из водохранилищ Дальнего Востока может спровоцировать ЧС

01 Августа 2012, 00:13 | Дальний Восток

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 31 июля, ZRPRESS. Власти Чаунского района Чукотского автономного округа обеспокоены аварийной ситуацией на плотине водохранилища города Певек, где с июня не удается ликвидировать течь, что может спровоцировать возникновение чрезвычайной ситуации, сообщает администрация района.

В результате разгерметизации в середине июня плотины на ручье Певек, предназначенной для создания водохранилища, которое обеспечит водой одноименный заполярный город с населением около 5,5 тысячи человек и Чаунскую ТЭЦ, уровень водохранилища на данный момент составляет менее 43 метров. Это примерно на 2,5 метра ниже минимально допустимой в это время года отметки.

Отсыпки плотины позволили лишь уменьшить течь с 800-900 кубометров до 250 кубометров в час, но не ликвидировать ее.

По словам главы района Евгения Данилюка, аварийная ситуация сохраняется, и есть угроза перерастания ее в чрезвычайную, поэтому необходимо срочно начать переговоры с подрядной организацией о заключении контракта на проведение ремонтных работ, одновременно продолжая отсыпку плотины. В противном случае придется не только восстанавливать гидротехническое сооружение, но и проводить затратные мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению населения города водой и теплом, которое подается в дома заполярного города круглогодично.

Проблемы на певекской плотине начались еще в июне 2009 года, когда была обнаружена утечка объемом около 270 кубометров в час. Тогда отсыпные работы позволили стабилизировать ситуацию. Аналогичные явления наблюдались летом 2010 и 2011 годов, когда на плотине наблюдалась течь объемом до 720 кубометров в сутки. Для ее устранения также производилась отсыпка грунта.

В связи с этим на реализацию первого этапа ремонта плотины из средств федерального и окружного бюджетов было выделено более 90 миллионов рублей. Общая же стоимость работ в соответствии с ранее разработанным проектом составляет около 200 миллионов рублей.

Плотина на ручье Певек расположена в семи километрах от города Певек. Полезный объем водохранилища превышает 1,3 миллиона кубических метров воды, пишет РИА Новости.

«Золотой Рог».

Автор: РИА "Новости"
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