Власти намерены ужесточить ответственность лиц, виновных за утечку личной информации

Недавние скандалы с утечкой конфиденциальной информации через интернет: от безобидных личных SMS-сообщений до закрытой служебной информации, размещаемой в ограниченном доступе на официальных сайтах органов власти - вынудили Генпрокуратуру РФ инициировать комплексную проверку интернет-сайтов.

И уже сейчас по данным ведомства, результаты проведенного мониторинга информации в интернете свидетельствуют об имеющихся серьезных нарушениях законодательства в сфере защиты персональных данных.

Кроме того, комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи намерен разработать и рекомендовать к принятию законопроект, направленный на ужесточение ответственности лиц, виновных за утечку личной информации.