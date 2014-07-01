В Хабаровском крае потерпел крушение вертолет Ми-8

По предварительной версии, вертолет разбился из-за грубой посадки с режима висения

Вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании "Аэровир", потерпел в понедельник крушение в 50 км от поселка Чекунда на севере Хабаровского края. На его борту, по разным данным, находилось 15 человек: 12 десантников "Авиалесаохраны" и три члена экипажа.

Как сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта Минтранса России, "по предварительным данным, с режима висения вертолет грубо приземлился, опрокинулся на бок и загорелся. Все, находящиеся на борту, покинули воздушное судно и были эвакуированы с места события".

По данным ведомства, вертолет снижался для осмотра площадки с целью высадки десантной группы работников лесоохраны.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU