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В Хабаровском крае потерпел крушение вертолет Ми-8
По предварительной версии, вертолет разбился из-за грубой посадки с режима висения
Вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании "Аэровир", потерпел в понедельник крушение в 50 км от поселка Чекунда на севере Хабаровского края. На его борту, по разным данным, находилось 15 человек: 12 десантников "Авиалесаохраны" и три члена экипажа.
Как сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта Минтранса России, "по предварительным данным, с режима висения вертолет грубо приземлился, опрокинулся на бок и загорелся. Все, находящиеся на борту, покинули воздушное судно и были эвакуированы с места события".
По данным ведомства, вертолет снижался для осмотра площадки с целью высадки десантной группы работников лесоохраны.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU
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