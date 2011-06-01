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Экс-мэр Благовещенска объявлен в международный розыск
Управление Следственного комитета по Амурской области объявило в международный розыск бывшего мэра Благовещенска Александра Мигулю, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщил в среду РИА Новости старший помощник руководителя управления Алексей Лубинский.
По его словам, следователи неоднократно пытались выйти на Мигулю, но безрезультатно. Доверенные лица сообщали о временных трудностях, возникших у экс-мэра, из-за которых он не может явиться по повестке.
"В итоге следствие приняло решение объявить бывшего главу областного центра в розыск. В суде сейчас решается также вопрос о мере пресечения", - сказал собеседник агентства.
Мигуля подозревают по статье 285 (превышение должностных полномочий главой местного самоуправления) УК РФ. Максимальная санкция по этой статье - десять лет заключения.
Уголовное дело в отношении бывшего мэра связано с земельным участком, где шло строительство объекта, который в регионе окрестили "дачей Колесова" - экс-губернатора Приамурья.
Законность строительства на этом участке, расположенном в поселке Мухинка, проверил в 2008 году экс-руководитель Росприроднадзора Олег Митволь. Выяснилось, что необходимые разрешительные бумаги на строительство мэрия Благовещенска выдала только через полгода после начала работ.
Природоохранная территория площадью 75 тысяч квадратных метров под резиденцию экс-губернатора была предоставлена мэрией без торгов московской компании ООО "Офеня", выяснил Митволь. При этом стройка охватила площадь гораздо большую, чем значилось в документах.
По словам Лубинского, сумма ущерба, который был причинен этими действиями муниципалитету, составляет примерно 20 миллионов рублей. Участок рыночной стоимостью в 22,5 миллиона рублей был продан почти в десять раз дешевле.
Строительством на нем занималась фирма "Россия", которая на данный момент обанкротилась. Прежнее руководство отчасти связывало финансовые проблемы предприятия и "колесовской дачей". Компания работала "под честное слово" экс-губернатора, не имея документов на гарантированную оплату работ, отмечало ранее руководство фирмы.
Мигуля занимал пост мэра Благовещенска с ноября 2004 года. В 2009 году прошел на второй срок, но уже 26 апреля 2010 года ровно год назад губернатор Олег Кожемяко отстранил его от должности. Губернатор обосновал свое решение тем, что мэр города не исполнил решение суда и не восстановил в должности директора одного из муниципальных предприятий.
Сторонники экс-мэра провели серию пикетов протеста, а также собрали более 10 тысяч подписей в его защиту. Мигуля и его адвокаты, не согласные с решением главы региона, подали исковое заявление в Благовещенский городской суд. Однако суд отказал бывшему градоначальнику в удовлетворении иска по восстановлению в должности.
После Мигули город возглавил сити-менеджер Николай Неведомский, так как городская дума внесла в устав изменения, отменяющие выборность мэров.
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