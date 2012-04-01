На Дальнем Востоке 400 рыбаков уносит в открытое море

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 1 апреля, ZRPRESS. Вертолет Ми-8 вылетел на помощь рыбакам, которых на льдине уносит от берега Сахалина, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Сахалинской области.

Спасатели пытаются вызволить около 400 рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине. Сообщение о происшествии в Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Сахалинской области поступило в 12.00 сахалинского времени (5.00 мск). По предварительным данным льдина отошла от припая на 500-600 метров.

"Вертолет на помощь рыбакам вылетел в 13.45 сахалинского времени (6.45 мск)", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Сахалинской области; выехали спасатели поисково-спасательного отряда имени Полякова, сотрудники ГИМС Долинского района, сотрудники полиции, добровольные помощники. Всего к спасению людей привлечены 22 человека и 8 единиц техники.