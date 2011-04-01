Пультовая сигнализация: выгодно и надежно

Хотим установить в офисе сигнализацию. Подскажите, какой системе охраны следует отдать предпочтение? Хотелось бы, чтобы было надежно и цены не зашкаливали. - Наталья ЕРМАКОВА, Владивосток.

На вопрос читательницы отвечают сотрудники специализированного охранного предприятия "Викинг":

- Сегодня большинство владельцев офисов отдают предпочтение техническим средствам охраны. Почему? Во-первых, это в 3-4 раза дешевле, чем содержание вооруженных охранников. Во-вторых, надежнее, потому что меньше зависимость от человеческого фактора, ведь охранник может заснуть, отвлечься, расслабиться. Разумеется, и техника может выйти из строя, но об этом мгновенно становится известно на пульте централизованного наблюдения, и оперативный дежурный сразу принимает меры.

Итак, какой системе отдать предпочтение? К примеру, наше предприятие вот уже в течение семи лет работает с охранно-пожарной системой "Андромеда", которая адаптирована к российским условиям эксплуатации. Основное ее преимущество в том, что сигнал с охраняемого объекта на пульт централизованной охраны идет сразу по двум каналам - радиоканал передачи дублируется телефонным каналом. Так что получается двойная страховка - телефонный кабель можно перерезать, а вот нейтрализовать радиопередатчик довольно сложно.

В качестве плюсов пультовой сигнализации нужно отметить еще и то, что при отключении электричества на пульт сразу же поступает соответствующий сигнал, тогда оперативный дежурный берет объект под особый контроль (речь, прежде всего, идет о гаражах, где довольно часто случаются перебои с электроэнергией). Сигнализация продолжает работать от аккумулятора, так как оборудована блоком бесперебойного питания.

Взять под охрану на пульт центрального мониторинга можно любой объект - квартиру, офис, коттедж, магазин, ресторан. После получения сигнала "тревоги" группа выезжает на место происшествия немедленно, а сроки прибытия, согласно договору, зависят от расположения объекта и точек, где дежурит мобильная группа задержания.

Как технически поставить под охрану квартиру или офис? После обращения в охранное предприятие к вам приедет техник - его задача, прежде всего, проверить проходимость радиосигнала. Для усиления сигнала применяют Репитеры. Во Владивостоке мало "мертвых" зон, однако они все-таки есть. Затем сотрудник осматривает объект, рекомендует, где лучше расположить датчики. Бывает, к примеру, что лоджия перекрывает несколько помещений. В таком случае блокируют только лоджию, коридор и входную дверь, помещения, перекрываемые лоджией, остаются без датчиков. А в квартире стандартной планировки помимо оснащения входной двери датчики на разбитие стекла и проникновение ставятся в каждом помещении, где есть окна. Бывает, что клиент хочет сэкономить и не устанавливает сигнализацию во всех комнатах, тогда в договоре всегда указывается, что в случае проникновения злоумышленников через места, не заблокированные датчиками, предприятие ответственности не несет.

И еще одна важная информация для клиента. Ему обязательно сообщат кодированный сигнал, который он сможет отправить оператору, если его заставят снять квартиру с охраны под угрозой насилия.

Иногда клиенты ограничиваются только "тревожной" кнопкой - ее можно установить без сигнализации. Например, ночным магазинам, ресторанам, саунам не нужна круглосуточная сигнализация.

Что же касается пожарной сигнализации, то она обслуживается круглосуточно. Датчики пожарной охраны размещаются только в офисах, магазинах и т.д. В квартирах их не устанавливают по одной простой причине: они могут сработать даже на включенную электроплиту.

И последнее. Охранное агентство, которое серьезно и профессионально работает на рынке, прежде всего, гарантирует надежность и качество своих услуг. Берет на себя обязательства по полному возмещению ущерба, если по вине его сотрудников пострадал клиент, а также страхует профессиональную ответственность на случай форс-мажорных обстоятельств.