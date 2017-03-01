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На Дальнем Востоке горит траулер

01 Марта 2017, 18:36 | Дальний Восток

«Рыболовецкий сейнер "Каролина-33" загорелся в Охотском море в 230 километрах юго-восточнее Магадана, с судна эвакуированы 39 моряков, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в координационном спасательном центре Петропавловск-Камчаткий.

По словам дежурного капитана на процессоре остались13 человек для тушения пожара. Помещение горящего цеха загерметизировано, проводится проливка палубы и переборок судна. Судовладелец этой плавбазы ООО "Миккорд ЛТД", порт приписки – Невельск (Сахалин).

Спасать судно прибыли коллеги рыбаков, суда «Янтарь» и «Каролина 77». Часть экипажа перешло на судно «Каролина 77», где находится в настоящее время.

Предположительно, судно находилось на промысле минтая, и в трюмах траулера сотни тонн мороженной продукции. Более точную информацию о промысловых операциях горящего траулера, пока не удается получить. Пресс служба Росрыболовства течение получаса обещает раскрыть информацию по чьим квотам работало судно. Предположительно траулер вел вылов по минтаевым квотам крупной рыбодобывающей компании из Приморского края.

Между тем, несколько лет назад это судно спасало в Беринговом море корейских рыбаков. Уже тогда многие эксперты утверждали, что управляют этим судном корейские предприниматели, которые незаконно вошли в добычу российских биоресурсов. Присутствие корейцев подтверждает регистрационные документы, размещенные на сайте налоговой инспекции.

Один из учредителей компании "Миккорд ЛТД" "СЪЕНГ КЬЮНГ ФИШЕРИС КО. ЛТД." Страна происхождения КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА). Наименование регистрирующего органа АССОЦИАЦИЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ КОРЕИ. (место нахождения) в стране происхождения 1601 ДОНГКВАН, ХАНШИНИНТЕРВАЛЛЕЙ 24, 707-34, ЕКСАМ-ДОНГ, ГАНГНАМ-ГУ, СЕУЛ, КОРЕЯ 54 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения  01.12.2009 55 Номинальная стоимость доли (в рублях) 502250 56 Размер доли 49%.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: судно  минтай  пожар  квоты 



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Комментарии

  • Вячеслав19:33, 01.03.2017#

    Так сейнер, процессор или плавбаза? Вы о чем вообще написали?

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