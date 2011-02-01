Телефон за решетку не попал

Уголовное дело в отношении сотрудника исправительного учреждения, уличенного в получении взятки, возбуждено в Приморье, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Приморскому краю Аврора РИМСКАЯ.

Из материалов дела следует, что подозреваемый получил от знакомой одного из содержащихся в учреждении осужденных взятку в виде денег в размере 5 тыс. рублей за незаконную передачу последнему сотовых телефонов. Однако преступление не было доведено до конца по не зависящим от злоумышленника обстоятельствам, поскольку он был взят с поличным сотрудниками милиции города Уссурийска.