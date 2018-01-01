В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области

Новогоднюю ночь островитяне запомнят надолго

Главная елка Южно-Сахалинска сгорела во время празднования Нового года. По предварительным сведениями, причиной пожара стал неудачно запущенный фейерверк. Пострадавших нет, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь сгорела главная праздничная ель всего острова, сообщают пользователи в соцсетях. Дерево стояло в центре площади Ленина.

По данным издания Sakhalin.info, елка сгорела полностью. По неподтвержденным данным, причиной пожара стал неаккуратно запущенный фейерверк.

Сотни людей, собравшихся в центре площади для празднования Нового года, наблюдали за пожаром. «И горение, и тушение сопровождали бодрые слова ведущего и веселая праздничная музыка», — сообщает издание.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.