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В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
Новогоднюю ночь островитяне запомнят надолго
Главная елка Южно-Сахалинска сгорела во время празднования Нового года. По предварительным сведениями, причиной пожара стал неудачно запущенный фейерверк. Пострадавших нет, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь сгорела главная праздничная ель всего острова, сообщают пользователи в соцсетях. Дерево стояло в центре площади Ленина.
По данным издания Sakhalin.info, елка сгорела полностью. По неподтвержденным данным, причиной пожара стал неаккуратно запущенный фейерверк.
Сотни людей, собравшихся в центре площади для празднования Нового года, наблюдали за пожаром. «И горение, и тушение сопровождали бодрые слова ведущего и веселая праздничная музыка», — сообщает издание.
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